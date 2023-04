Ele roubou PCs, iPads e comida da escola. Foi assim que ele conseguiu o financiamento

Ela ficou surpresa quando os Carabinieri da divisão investigativa de Palermo foram informá-la sobre a ordem de prisão domiciliar, embora ela soubesse há semanas que estava sendo investigada. Daniela Lo Verde, diretora da escola Falcone em Palermo, conhecida por suas batalhas anti-máfia, disse que não sabia que estava sendo interceptada, recebeu notificação de uma extensão da investigação e temia o pior. E o pior ainda está por vir. A mulher, acusada de fraude e corrupção, foi colocada em prisão domiciliar junto com o vice-diretor Daniel Acosta e Alessandra Conigliaro, funcionária de uma loja de revenda de produtos da Apple, que lhe deu iPhones em troca de fornecimento exclusivo de tablets e PCs. Escola.

Investigações

É o epílogo de uma investigação, em alguns aspectos chocante, coordenada pelas promotoras europeias Geri Ferrara e Amelia Lewis e conduzida pelos Carabinieri da Divisão Epo, que revelou uma organização criminosa composta pela mulher e uma dezena de cúmplices. Além de comer na cantina da escola comprada com fundos europeus, ela também tem tablets e PCs para ela e suas filhas em idade escolar.

reclamação

A investigação começou com uma denúncia de um ex-professor da Falcone School sobre a gestão ilegal de projetos europeus. Entre os professores – revelou a testemunha – havia uma prática frequente de recolher o ex-post, e não durante a execução das atividades, as assinaturas das crianças envolvidas. Isso ocorre porque os alunos não participam de fato dos programas confiados à Escola Falcon ou participam em número reduzido e, dependendo do número de alunos participantes e do valor do financiamento recebido, corre-se o risco de perder dinheiro.

Em troca de fornecimento exclusivo de celulares e escola: acordo secreto entre diretor e loja de eletrônicos em Palermo

Em troca da exclusividade do fornecimento de eletrônicos da escola de Falcone para a loja “Arstore” de Palermo, a Lo Verde recebeu alguns iPhones de presente de um funcionário da empresa. Uma ordem de prisão preventiva também foi expedida contra ele.

Segundo relatos da investigação, os carabinieri filmaram o funcionário tirando dois celulares de um envelope para entregar ao delegado. tudo depois

Fornecimento seguro de notebooks adicionais.

Outras imagens incriminatórias foram obtidas por câmeras espiãs colocadas em secretarias de escolas: uma que mostrava Lo Verde e seu vice agora sozinhos na presidência, decididos a abrir uma sacola com iPhones recém-adquiridos. Nesta situação, o vice-diretor Acosta teria reclamado ao gerente que o modelo 13 Pro foi “aparentemente solicitado por ele”. Lo Verde teria respondido ao colega de trabalho que os dois celulares eram para suas filhas, não para ele, e então o convidou a ligar para a loja para pedir uma explicação.

Em junho de 2020, a diretora Daniela Lo Verde recebeu a homenagem de Cavaleiro do Mérito de Sergio Mattarella “pelo empenho demonstrado durante a pandemia”.

Investigadores: “A escola é um poço para Lo Verde e Acosta”

As investigações contra os funcionários da escola foram iniciadas após denúncia de uma ex-professora da instituição. De acordo com o centro investigativo de Carabinieri de Palermo, o diretor do Instituto Falcone e seus subordinados consideraram a escola um “poço” para extrair qualquer tipo de uso, desde alimentos até aparelhos eletrônicos de última geração.

A agravar o quadro, segundo os homens da Arma, estará o facto de o presidente “continuar a alimentar a sua imagem pública de promotor da legalidade, apesar do foco continuado nos crimes cometidos todos os dias e no impacto económico”. Sua Ação Administrativa”.

Os alunos mais vulneráveis ​​da escola teriam pago as consequências desse comportamento ilegal, já punido pelo degradado ambiente social e cultural do bairro zen de Palermo.

Suspensão imediata do principal

A “suspensão imediata” foi ordenada contra o diretor do Instituto Falcone em Palermo, que foi preso hoje. Ministro da Educação e Qualificações informou esta Joseph Valletta que sublinha “como o regente será nomeado a curto prazo”. “Operadores psicopedagógicos serão enviados para apoiar toda a comunidade escolar na descrição do que aconteceu hoje”, disse o ministério.

