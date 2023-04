Doces típicos portugueses para comer em Portugal

Viajar não é apenas explorar novos países, mas também experimentar as tradições culinárias de outras pessoas. Hoje levamos-te a conhecer os doces típicos portugueses. Se está a planear uma viagem a Portugal, não pode deixar de experimentar o doce que está na sua lista de tarefas. Cada cidade portuguesa tem a sua sobremesa típica.

Pronto, vamos começar a degustação 12 Doces Comuns de Portugal.

Pastel de Nada, uma sobremesa típica portuguesa

muito famoso e amado bolo de portugal E isto pastel de nadaTambém conhecido como Pastel de Belém. A base desta deliciosa massa é massa folhada, enquanto o recheio é natas e ovos. É assado no forno e tem uma bela camada caramelizada. Segundo a lenda, eles foram criados pelos monges Girolamini de um mosteiro em Belém.

Sobremesa do Travessero de Sintra, Portugal

“Travesseiros de Syndra” (Esta é a tradução real em italiano) Os doces típicos portugueses são feitos com massa folhada e coração de amêndoa, canela e ovos. Eles são típicos da cidade Syndra E eles nasceram entre as duas guerras mundiais.

Bola de Perlim: Doces típicos portugueses

Introduzido por judeus que fugiram da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. sobre isso Bolas doces fritas Vendido durante o verão nas praias portuguesas (como coco ou granita nas praias italianas).

Quejada de Sintra

Esta típica sobremesa portuguesa veio originalmente da cidade Syndra e datadoera medieval Quando usado como moeda de troca. É uma massa simples feita de farinha, água e manteiga e recheada com creme feito de uma mistura de queijos, ovos, canela, açúcar e farinha.

Pros Castellaras

Típico desta centenária sobremesa portuguesa época de Natal. É um biscoito perfumado feito com uma massa de farinha de milho e batata-doce e coberto com laranja ou coco, raspas de limão e amêndoas.

Coscorões: doces típicos portugueses

À primeira vista, parecem o nosso chiachier de carnaval, mas na verdade são muito diferentes no sabor e na receita e, acima de tudo, são comidos. Natal. Eles podem ser de várias formas (retangulares, circulares, quadradas, triangulares).

polo d’arros

Se quiser uma pausa para o café, eis a melhor sobremesa para acompanhar: O Frigideira Assemelham-se aos nossos “cartuchos” e não é por acaso que são embrulhados em papel.

Torta de Azeitão

Isso é Entre as típicas sobremesas portuguesas Foi inventado pela família Sego, proprietária de uma pastelaria no início do século passado. A base é massa folhada e o recheio é fubá, ao invés de creme de leite e ovos. Inicialmente era um bolo de verdade, mas com o tempo tornou-se uma sobremesa de porção única.

doce assado

É um payasam, feito com leite, canela e açúcar. Cada cidade tem sua própria variação específica. É uma das sobremesas mais apreciadas pelos turistas estrangeiros de férias em Portugal.

Pão de Deus

Como já dá para perceber pelo nome (que significa “Pão de Deus”), este bolo é mesmo o céu Geralmente é comido com café durante a pausa para a sobremesa da tarde. Parece um pãozinho envolto em um elegante coco.