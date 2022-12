Quanto tempo vai durar e onde estão as maiores dificuldades?

Trovão, raio e chuva forte. o Trovoada caiu em Roma Depois da chuva de ontem à tarde. Segundo relatos, esta inundação vai continuar durante a noite Últimas previsões. A neve cai até 1400 metros.

Tempo de dezembro, que Natal é esse? Meteorologista: “Clima instável e chuva frequente durante as férias”

Mais informações





Mau tempo em Roma, onde está a tempestade e quanto tempo dura

A tempestade atingiu Villa Ada, Ostia Antica e Laparro ontem à noite. Mas o centro histórico: Trastevere, Testaccio, Monteverde e a área do Tridente são interessantes. Também vai chover em Castelverde, Monterotondo Scalo, Anagnina e Palestrina. Em vez disso, neve no combo stafi. Tenha extrema cautela à noite e evite movimentos que não sejam estritamente necessários: assim aconselha a defesa civil.

Tempestades estão chegando, alerta meteorológico sai na área de Reatino

previsões

O tempo não vai melhorar no fim de semana. A previsão é de chuva durante todo o final de semana na capital. Em termos de temperatura, a máxima é de 14 a 15 graus Celsius e a mínima é de 6 a 7 graus Celsius.

aviso

A Defesa Civil emitiu um alerta alerta amarelo Para clima adverso até o momento. Esperado nesse dia Lácio Aguaceiros esparsos, aguaceiros ou trovoadas, especialmente perto de zonas costeiras. Esses eventos são acompanhados de chuva forte, atividade elétrica frequente e ventos fortes.

Mau tempo, terceiro ciclone em 7 dias: risco de nova tempestade no sul Previsões do tempo

A câmara permanente de operações da região do Lácio emitiu um alerta do sistema regional de proteção civil e apelou à adoção de todas as estruturas e todos os complementos de competência. Por fim, recorde-se que para qualquer situação de emergência, as pessoas podem recorrer às estruturas municipais de defesa civil que garantem apoio permanente à Sala de Operações Regionais.