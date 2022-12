Feminino Nápoles-Génova, Gomes: “Vamos voltar às vitórias”

Dízimo de P. Nápoles-Gênova Para jogar amanhã à tarde Procure por isso (14h30). Capitão Paula DeMarino E os membros ainda não querem perder terreno Lácio Líderes. Espaçamento de cinco pontos entre Biancocelesti E Azul, se enfrentarão no domingo, 18 de dezembro. Enquanto isso, temos que pensar na equipe da Ligúria, que está em 13º lugar no campeonato.

“Jogo muito importante. Somos cobrados e queremos voltar às vitórias porque iguala verona Ainda está queimando”, explicou o atacante português Adriana Gomes. “Precisamos repetir o que já somos há muito tempo, com mais determinação na área, e o desempenho em casa se estende à família Scala”, alerta o jogador lusitano.

O croata estaria ausente Antonia Dulcik e ítalo-irlandês Melissa Toomeyquando Antonella Albertini (Nascido em 2003) Empréstimo concedido Seja penitente. “Temos dois desafios pela frente do grande torneio Lácio E pretendemos enfrentá-los da melhor forma possível, sem deixar pedra sobre pedra». Marcou cinco gols Adriana, tudo assinado em casa. “Podemos fazer melhor”, diz ele. “PARA Nápoles Estou muito feliz, sinto-me parte do projeto e graças aos membros da minha equipa, vejo continuidade nos meus trabalhos”, admite. gomes. “Eu acredito em mim novamente contra GénovaMas o nome do artilheiro não é importante, mas a decisão do time.”

Mercado de entrada. Eles vieram nas sombras Vesúvio Federica Veriti (1999) edição ELIZA DEL ESTAL MATTHEW (1993) para um grupo orientado por um defesa-central e um avançado Dmitry Lipoff. Ex torres, Seja penitente E Hellas VeronaFriuliano escolheu o número 17. “Estou tão feliz por ter vindo Nápoles, pois é um passo importante para minha carreira. Já conheço alguns dos meus companheiros e tenho certeza que vou me encaixar em breve. eu desafiei Azul com torres Eu sei o valor da equipe. Espero contribuir para atingir a meta que traçamos”, expressou confiança Verdade.

Vem de Sevilhaum jogador nato Santander Trabalhou em Liga Espanhola com o tempo passado Coreia do Sul. “Estou muito feliz por vestir a camisa azul e enfrentar essa nova aventura. O clube me ama há muito tempo, enquanto estudei o programa com atenção. Mulher Nápoles Então aceitei o que seria um desafio intrigante para mim. Achei um clima bom e um grupo muito unido, inclusive meu companheiro Sarah Thuy», conclui ELIZA DEL ESTAL MATTHEW.