Quartos cheios e primeiros mergulhos. O trânsito parou e foi uma corrida contra o tempo para montar fábricas

Um gostinho do verão na costa romena entre praias livres sob ataque, primeiros mergulhos, banhos de sol e estabelecimentos balneares ainda são um trabalho em andamento. De Ostia a Frigine, passando por Fiumicino, e mais a sul, de Torvaianica a Anzio e Nettuno, a costa foi ocupada pelos romanos que fugiam da capital. Trânsito intenso saindo da capital, com carros fazendo fila em Colombo, Ostende e Del Mare. Dificuldades em Pontina também para os primeiros banhistas que sitiaram as praias mais elegantes de Sabotia e San Felice Circeo. O trânsito nas estradas de ligação ao mar ficou paralisado desde a meia-noite devido às temperaturas superiores à média sazonal que atingiram os 30 graus à hora do almoço. Trânsito intenso saindo da capital, com carros fazendo fila em Colombo, Ostende e Del Mare. Um bis é esperado hoje. Com estabelecimentos de venda e restaurantes.

Desconforto

Também houve dificuldades em Pontina para os primeiros banhistas, já que a estrada que liga a área de construção a Castel de Decima ficou paralisada por uma hora antes de chegar às praias de Sabadia e San Felice Circeo. Em Ostia, estacionar na longa orla marítima era um desafio, uma vez que existiam restrições de estacionamento para permitir a realização de algumas obras. Problemas de trânsito também ocorreram em estradas internas onde não foi encontrado nenhum “buraco” para deixar o carro. Além de lotarem as praias, os restaurantes de praia esgotavam nos sábados de verão.

Um ensaio geral considerando o início oficial da época balnear que começa dentro de algumas semanas. As praias gratuitas do centro, da Piazzale Magellano à Piazza Sirio, são “conquistadas” por centenas de banhistas, que se armam com toalhas e guarda-sóis e se deitam para aproveitar o primeiro sol da temporada. Muitos, principalmente meninos, tomavam banho, jogavam vôlei aquático e muitos praticantes de windsurf treinavam navegando no oceano.

Os restaurantes à beira-mar são famosos pelo clássico peixe frito ou pelo copo com espaguete, que é definitivamente uma refeição obrigatória fora e estão esgotados. Até os bares mais elegantes foram tomados de assalto, com pequenos-almoços e aperitivos ao final da manhã especialmente para serem apreciados ao ar livre na Piazza Anco Marzio e na praia. Um rio de famílias invadiu as ruas do porto turístico para passear entre os barcos construídos em busca de alguns VIPs. Até o navio partiu de onde não faltavam selfies românticas, de costas para o mar.

Principalmente ao pôr do sol. Durante toda a manhã, Lit e Romenos se divertiram com a música de Enzo, o violonista que agora se tornou a estrela de Pontile. Um homem sábio, sempre com um sorriso nos lábios, nunca espera nada de quem deixa de ouvi-lo. “Seus fãs dizem que se alguém lhe deixasse algumas moedas, ele sempre agradecia educadamente.” Com a chegada do sol e do calor, os vendedores ambulantes também voltaram, exibindo toalhas de praia e sarongues nas balaustradas, além das bolas, brinquedos e óculos de sol que ocupavam o chão da praia. Muitos romanos e habitantes do Lido preferiam o pinhal ao mar.

Pontes

Depois de longas corridas e passeios com os cachorros, grupos de crianças se desafiam no tradicional jogo de futebol antes de fazer passeios improvisados, sanduíches e cerveja. Entretanto, os estabelecimentos balneares estão a dar os últimos retoques para receber os clientes a partir de 1 de maio, início oficial da temporada, sem esquecer os problemas associados à erosão, especialmente no sul de Ostia e Frige. Alguns abrirão mais cedo, aproveitando o fim de semana prolongado de 25 de abril, mas só o farão se o monitoramento no mar por baywatches for garantido. Enquanto a limpeza de calçadas, banheiros e chuveiros em Ostia ainda está atrasada, também estão sendo realizadas obras nas praias livres. Porém, em Fiumicino, foi concluída a primeira triagem de praias gratuitas.