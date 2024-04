Gustavo enlouquece o Porto. De Serpi era um dos admiradores do talento português

Aquela noite Porto teve ontem mais uma noite conturbada No campeonato, Parado em paredes amigas pelo mais modesto Famalicão. O jogo de Do Drago terminou 2-2, com o avançado Jonder Gadis, sem dúvida, no topo da linha da equipa visitante, mas o especialista venezuelano (que atingiu os dois dígitos na Liga Portugal, 13 golos) não foi o único a fazê-lo. Mostrado no fundo do desafio.

Preste mais atenção A atuação de Gustavo Sao, meia-atacante de grande habilidade nascido em 2004 E já terminou aos olhos do técnico Martinez para a seleção sénior de Portugal. Saw, uma assistência no primeiro dos dois gols do Cádiz, acertou um passe preciso da direita a poucos passos do gol e se consolidou como um jogador-chave da temporada.

Em Perspectiva de mercado, já deixou os iniciantes entusiasmados com a ideia de aceitá-lo no próximo verão. Por um lado, já demos conta dele Dois grandes nomes como Benfica e Sporting CP são do seu paísNos últimos meses, A Interesse do Atlético de Madrid. E nas últimas horas da Inglaterra, o Correio diárioEles disseram aquilo Entre os seduzidos por Sá estaria De SerpiFoi um dos dois clubes da Premier League (junto com o Brentford) a ser notificado sobre o jogador.