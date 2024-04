Trovoadas nas próximas horas, mudança repentina no tempo à noite, vamos ver onde

O tempo vai piorar em algumas áreas durante as próximas horas

As condições meteorológicas vão mudar nas próximas horas devido à chegada de uma frente fria que trará trovoadas e granizo em algumas zonas do país..

A alta pressão de origem africana, que trouxe praticamente um clima de verão para Itália nos últimos dias, recua para oeste sob a pressão de um vale frio e profundo que desce do Norte da Europa, o que se tornará cada vez mais decisivo para as nossas condições meteorológicas. País.

Vamos já As próximas horasNa verdade, o ar frio é um fortalecimento gradual Guerra Anunciando a entrada de um lead transitório.

Na primeira parte do dia, o tempo permanecerá calmo na maior parte do país, com exceção de alguns aguaceiros no sul, especialmente entre o leste da Sicília e o sul da Calábria. Rotação do ciclone Vem do Norte da África.

Porém, na segunda parte, declarou Frente de ar frio Irá romper o portão de Bora e causar uma rápida deterioração nas partes do Nordeste, onde esperamos que trovoadas frequentes e algum granizo se movam para o interior. Em particular, as regiões orientais de Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna estarão sob vigilância.

À noite, a frente fria atingirá também as regiões centrais do Adriático, trazendo chuvas e algumas trovoadas, especialmente em março e na Úmbria.

Devido à influência do giro afro-mediterrânico, o quadro meteorológico ainda não mostra choques específicos no resto do país, exceto a continuação das chuvas no sul da Sicília, Calábria e Apúlia.

Notificação de Defesa Civil

Com base nas estimativas disponíveis, o Departamento de Defesa Civil Em acordo com os territórios em causa, os responsáveis ​​pela implementação de sistemas de defesa civil nos territórios em causa emitiram um alerta sobre condições meteorológicas adversas. Os eventos meteorológicos que afectam diferentes partes do país podem determinar a criticidade hidrológica e hidráulica reportada no Resumo Nacional, no Boletim Nacional de Criticidade e de Alerta. Defesa Civil )

O alerta prevê chuvas generalizadas na Apúlia, Basilicata, Calábria e Sicília a partir da manhã de terça-feira, 16 de abril. Cuidado também com os ventos fortes do norte.

Além disso, com base nos eventos meteorológicos previstos, um alerta amarelo foi avaliado para Puglia, Basilicata, Calábria e Sicília para terça-feira, 16 de abril..