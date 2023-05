Treino do AC Milan contra o Inter

Os alarmes voltaram para Raffaele Leo antes da partida de volta da Liga dos Campeões contra o Inter. Treino regular no grupo português, o Milan vai jogar tudo e marcar presença na partida.

Uma semana de descanso e baterias recarregadas: Rafael Leão Ele parece ter se recuperado totalmente da lesão sofrida contra a Lazio e foi forçado a falhar a primeira mão do derby da Liga dos Campeões, mas não a segunda mão, já que os portugueses estarão presentes. Máxima discrição aplica-se a Milanello, mas os sentimentos mostrados na conferência de imprensa de hoje são Pioli e. As últimas respostas após 24 horas do desafio valem uma temporadaPositivo.

Após alguns minutos de jogo, o lateral-esquerdo se machucouLeo havia pedido uma alternativa imediata: “Prevenção” Eles informaram imediatamente a sede rossoneri, embora os portugueses tenham sido forçados a desistir da primeira mão, que o Milan mais tarde perdeu por 2-0. A equipa médica e técnica considerou mais sensato fazer tudo para o recuperar totalmente, sem risco de recaídas, do que encontrar-se com uma lesão mais grave. Uma escolha gratificante.

Irritado com problema escravo, Leo sai do campo

Milan e Pioli encontraram seu melhor homem para parar as partidas e vão aproveitá-lo da melhor forma na noite de quarta-feira, onde precisam vencer por pelo menos dois gols para colocar tudo em jogo. Tarefa impossível com os portugueses no motor, seu retorno melhora o ambiente rossoneri: “Leo é ótimo, Krunick e Messias também, eles devem estar lá para o último treino de hoje” Pioli havia dito durante o dia, e acrescentar algo reconfortante “Se tudo correr conforme o planejado, todos os três devem estar na disputa.”.

Então, como mudará o Milan de Pioli para interromper o avanço dos nerazzurri em San Siro com o retorno de Leo, que treinou regularmente em uma equipe? A criação na mente de Bioli se faz na prática. Com 4-2-3-1 Mignon No destino, haverá um capitão Calábria E Theo Como zagueiros, ao mesmo tempo diao Provavelmente assumirá ao lado de Kjaer Tomori. Ele também deve estar no meio-campo Krunick, Bem como fazê-lo para a frente messias A votação é jogada com Saelemaekers. Depois, a cereja do bolo: no trocarte junto Diaz, Léo estará atrás Giroud.