Marino, o mosquetão Antonio Pocia atirou e matou sua esposa Annamaria Ascolis

Annamaria Ascoles A luta entre a vida e a morte. A mulher, que foi ferida no tiroteio do marido, está no hospital Antonio Bossia, Um mosquetão de 57 anos, perseguiu seu apartamento no auge de uma briga, que, após um ataque brutal, Ele cometeu suicídio em seu apartamento em Marino Com uma arma no peito.

Roma e sua província ainda estão manchadas de sangue, o que mostra uma nova tragédia familiar após processos judiciais Tintoretto, Gallicano na Lazio EHoly Island. No entanto, a história da cidade de Castelli Romani é uma peça complexa e estranha.

Ambos eram originalmente de Chernobyl, ele Vice-Brigadeiro dos Carabinieri Ele tem trabalhado na Diretoria Central do Serviço de Prevenção de Drogas Autor E Anna Frank, que é responsável pelo campus primário em Fratocci, além de se comprometer com a defesa dos direitos das mulheres.

De acordo com os depoimentos de amigos e vizinhos – e a reconstrução dos investigadores – haveria profundas diferenças entre o marido e a mulher de Marino. A hipótese é que ela queria deixá-lo, e não está excluído que tenha havido episódios de violência no passado.

Annamaria Ascolis, que deu entrada no Hospital San Camilo em estado crítico, foi atingida por três balas e perfurada no peito, coxa e braços. Da cozinha, pouco depois do meio-dia, ela tentou fugir, correu para a varanda e foi espancada e caiu no chão. O vice-brigadeiro de Carabinieri foi separado de sua primeira esposa e pai de duas meninas por 14 anos. Ele pode ter pensado que ela estava morta.

Então ele voltou para dentro de casa e se matou. Ao investigar os policiais de Marino, ele o encontrou com uma pistola de serviço na mão. Moradores da área falaram sobre combates violentos, então Filmagem. Um total de quatro. Antonio Pocia deixa duas filhas, de 21 e 28 anos. Annamaria Ascolis A luta entre a vida e a morte.