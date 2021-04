“Ronaldo? Não posso dizer que ele quer uma equipe ao seu nível”

Fabio Raveszani, jornalista e diretor da Telefordia, criticou duramente Cristiano Ronaldo em um tweet

Depois de vitórias contra Napoles e Gênova, Quiet voltou para casa Vocês. Equipe Birlow Foi severamente criticado após ser expulso Campeões Afetado Porto E os péssimos resultados obtidos no campeonato e o superdescolamento resultante, 12 pontos, Boneca ‘Inter Líderes.

Avançar Cristiano RonaldoEle competiu, especialmente depois de deixar as competições europeias. Os portugueses no mercado de câmbio onde quer voltar estão cada vez mais a espalhar boatos. Real Madrid. Também houve muito debate sobre o impacto econômico dos portugueses no orçamento da Juventus.

Todas as mensagens na SERIE A e mais: Clique aqui!

As duras críticas de Ronaldo a Ravesani

Fabio Rawessani, Jornalista e editor Telelombardia, Ronaldo foi criticado em um tweet: “Nos últimos seis meses de Zhou, em vermelho 113,7 ml, Salário de Ronaldo e depreciação calculados 40 mi . É por isso que os portugueses Não compre Deixe as pessoas saberem que elas querem uma equipe no seu auge. Eles compraram para melhorar os resultados, Não os torne piores“.

Leia mais >>> Juventus, você tem que pagar (quase) o dobro se quiser recuperá-lo

A Juventus, terceira colocada da classificação, tem o sol 3 pontos Beneficiar Nápoles Quinto e amanhã ele vai jogar contra uma partida de baseAtlanta de Casperini. Para a partida de amanhã, Andrea Birlow Um Ronaldo não está disponível Problema de flexibilidade Conheci durante a semana.