No Dow Blitz, Rockets and Stones Against Police – Chronicle

No Vale de Susa, não houve nenhum ataque da Dow ao canteiro de obras do novo Autoford de San Diego. Centenas de manifestantes jogam foguetes, pedras e outros objetos nus das ferrovias contra a polícia, que responde com gás lacrimogêneo. O anúncio foi feito pela Sede da Polícia de Torino.

O atentado ao canteiro de obras de San Diego, palco de confrontos já nos últimos dias, marcou o fim de uma luta de um dia contra a construção do novo autoportante, obra ligada a Torino-Lyon, que à tarde teve um pacífico desfilam pelas ruas do Val de Souza – segundo os organizadores – cerca de 3.000 pessoas. Em Brussolo, um grupo de cerca de trinta pessoas deixou a procissão e carregou um cabo de aço na altura de um homem na rodovia A32 Torino-Bordonesia. A polícia imediatamente desobstruiu a estrada e bloqueou o trânsito, com a Sitaf, empresa que administra a rodovia, removendo os bloqueios. No escuro, a polícia invadiu o canteiro de obras com granadas de papel, foguetes, foguetes e pedras para proteger a área cercada.