O advogado pede ao motorista do trator para arquivar

O motorista de 28 anos está sob investigação por duplo homicídio. Paralelamente, foram divulgados os resultados da investigação aos que se acreditava terem estado no campo com as vítimas antes da tragédia e aos que, após o investimento, fugiram sem pedir ajuda ou realizar o resgatar. . Investigações subsequentes revelaram que as duas meninas estavam com outras pessoas e que o veículo da fazenda, que transportava pesticidas, caiu repentinamente sobre elas e fugiu com medo.

Sarah El Jaffrey, a mais jovem das duas vítimas, lançou um SOS para 112 depois de fugir na manhã de 2 de julho, explicando que os dois fugiram com uma colheitadeira comum, mas morreram antes de serem rastreados. Aconteceu no dia seguinte, sábado à noite, 3 de julho.

O motorista do trator trabalhou a uma altura de 5 metros – Sarah e Hanan, um excepcional veículo agrícola chamado Grim 3500, com armas telescópicas e uma sala de 5 metros de altura, foram usados ​​para espalhar pesticidas pulverizados na nuvem. Precisamente por isso, de acordo com a reconstrução dos investigadores e as investigações dos Carabinieri, que usaram duas sugestões diferentes, o agricultor não podia ouvir gritos ou ver pessoas deitadas naquele hectare de terra. Naquela época, entre fileiras de arquivos que tinham mais de 2 metros de altura.

A defesa do jovem de 28 anos exigia a realização de novos laudos profissionais para confirmação da versão dos fatos e, desde os primeiros momentos da investigação, o homem estremeceu profundamente e se arrependeu. Pelo que aconteceu. Os investigadores também encontraram vestígios de um grupo de meninos que tinha ido passar a noite com amigos, apesar de terem sido colocados em um longo portão para impedir a entrada não autorizada no campo. Assim, foi possível identificar os amigos que se acreditava estarem com as meninas e os amigos que fugiram sem se preocupar com o destino dos amigos quando o trator chegou.