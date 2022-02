“Colonoscopia …”. Agora Crossetto desembrulha a pm

Acontecimentos judiciais recentes provocaram conflitos políticos na Itália. Há alguma desatenção e “furos” da imprensa por trás disso, em alguns casos visando os principais representantes da política do nosso país e não tanto sobre o mérito da questão que queremos esclarecer, mas principalmente status exclusivamente pessoal. Uma carta é emitida a partir do último (cronológico) Ticiano Renzi Foi há cinco anos e não tem interesse legal. A razão é Guido Crossetto Embora de forma totalmente contraditória, procurou fazer uma previsão do status quo alcançado na Itália.

“Profecia” da Croácia

Fundador e empresário da Fratelli de Italia apresentou seus pensamentos a algumas linhas. No entanto, é uma espécie de suspeita hiperbólica que prova o quão longe nosso país foi. “ Como próximo passo no âmbito jornalístico, um primeiro-ministro emitirá uma colonoscopia vinculada a documentos para comprovar que mesmo o corpo do suspeito tinha uma qualidade de vida excessiva? “, escreveu em seu próprio perfil Twitter.

Como próximo passo no âmbito jornalístico, um primeiro-ministro emitirá uma colonoscopia vinculada a documentos para comprovar que mesmo o corpo do suspeito tinha uma qualidade de vida excessiva? – Guido Crosetto (uGuidoCrosetto) 15 de fevereiro de 2022

Mas Crossetto não foi o único a pensar assim. Ele ecoou ele também Enrico Costa: Mais cedo ou mais tarde, para moldar a situação familiar”, argumenta o parceiro de ação. Eles fazem os registros médicos das crianças, exames de sangue, boletins “. Efetivamente.” Depois de contas de verificação pessoal e raiva de um pai, tudo está bem até ele sussurrar “.

Discutiu a publicação de uma carta enviada por Ticiano Renzi ao filho em 2017, na qual ele foi “ Meninos Beagle “E aposentadoria antecipada. Tudo isso tem uma conexão criminosa? Por que foi alimentado no sistema de mídia? Por que motivo, como você pergunta? Matteo Renzi“ A Associação Judiciária Nacional ficou em silêncio “Quando é a vida dele?” Não é afetado por uma dor pessoal e familiar “?

Uma suspeita confusa

Tema nos dias de hoje Justiça Está de volta à liderança. Não apenas para a reforma do CSM e do judiciário, mas também para os desenvolvimentos que inevitavelmente afetaram a política. Existe o perigo de que o movimento 5 estrelas seja decapitado por ordem da VII Divisão Civil do Tribunal de Nápoles, que anulará a libertação de Giancarlo Pitelli, até o pedido do procurador-geral de Florença a cargo de Matteo Renzi.