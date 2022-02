Mourinho quer sair de Roma: “Números adequados para M*Arta”

O que está acontecendo em Roma é inacreditável, José Mourinho coloca tudo no balcão do acusado: torcedores, jogadores, clubes e ex-bandeiras do Kiloroc.

Roma: Mourinho é polémico

Palavras duras importantes estão vindo contra os portugueses que não conseguiram o apoio da ex-estrela da Roma. Agora a empresa pode dar um passo atrás Mourinho depois de um duro ataque de Casano. O ex-jogador pode ter dado sua visão de futebol e abriu os olhos. O período na capital é tão complicado que os resultados não vieram, e agora há um ar tenso do que aconteceu no meio. Algo especial E treinador. As palavras vêm depois de outro final negativo Casano ataca Mourinho pelo que fez em Roma. O ex-clube está tentando mostrar seu ponto de vista tanto para a gestão do vestiário da bandeira quanto para o jogo em campo que parece completamente errado. Casano quer que Mourinho deixe Roma.

Roma: Casano atacou Mourinho

Antonio Casano atacou José Mourinho por um ataque feroz aos jogadores E não só. De fato, o ex-jogador do Kialorosi que falou na Bobo TV disse que Mourinho estava completamente fora de contexto, desde as palavras erradas na conferência (como ele estava antes de Sassuolo) até o ataque duro aos jogadores, até que os subestimaram após o inter . Avançar, Casano disse que queria expulsar Mourinho de Roma, Um treinador que não tem ideia de como ganhar 7 milhões de euros por ano, pode ser substituído por Roberto de Gerby, que agora é o treinador da Ucrânia. Os pensamentos de Casano sobre o treinador português são:

“Ele leva a equipe à exaustão física e mental com excelentes números de m * rda. De Serby teria levado a Roma ao quarto lugar.

Roma: regra de isenção de Mourinho

O técnico português está agora em alto risco, mas não é certo que será demitido com outros resultados negativos. Na verdade, A exceção de Mourinho está em perigo, mas verifique a regra Sugere que isso não pode acontecer. De fato, o treinador que for enviado antes do término do contrato poderá receber uma quantia muito grande da Roma, que não tem intenção de enviá-lo. É por isso que as palavras estão vindo agora Casano x Mourinho por seu trabalho em Roma.

