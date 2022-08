De volta ao trabalho, a escola recomeçando, e tantas responsabilidades para lidar na volta das férias: Quem tem tempo para entrar na cozinha? Precisamos de receitas rápidas e saborosas que nos dêem a energia perfeita para voltar ao normal, mas que nos lembrem de uma praia ensolarada.

Com esta receita que veremos em breve, uniremos nossos objetivos: teremos a praticidade de uma receita para um delicioso aperitivo, além de poder prepará-lo com antecedência. Além disso, o sabor intenso nos supera ao evocar o oceano e/ou as paisagens lusitanas.

As almôndegas são um prato adorado pelos mais pequenos, não só quando estão ao molho ou cozinhadas à moda sul-tirolesa, mas em todas as versões. Esta resposta culinária vem-nos directamente de Portugal, e é God Meatballs: The Pasties de Bagelhau. O principal ingrediente do produto é o bacalhau, um peixe muito popular em Portugal. O bacalhau tem uma longa tradição neste país, pois era um excelente alimento de reserva para marinheiros e tripulantes devido à sua perfeita conservação em sal.

Bacalhau e batata são uma combinação perfeita

Da experiência dos portugueses na confeção deste peixe nasceu a receita dos bolinhos de batata e do bacalhau. Primeiro, um protótipo deve ser criado. Bacalhau salgado ou dessalgado. Por conveniência, se contarmos com o mercado de peixe que atendemos regularmente, economizaremos significativamente tempo e energia comprando dessalinização.

Caso contrário, o processo de dessalinização requer pelo menos dois dias. É necessário mergulhar o peixe na água e trocá-lo com uma certa frequência. A cada 2 horas é recomendado primeiro 3 vezes, depois a cada 4 horas 3 vezes e finalmente a cada 8 horas diluído. Definitivamente optaríamos por peixe dessalgado.

Entre os principais ingredientes, as batatas são uma combinação ideal para os khats devido ao seu teor de amido. As melhores batatas para esta receita são as brancas porque são muito farinhenta.

Ingredientes para almôndegas portuguesas

1kg de batatas;

500 gramas de bacalhau;

2 ovos;

2 colheres de sopa de farinha de rosca;

Queijo parmesão 2 colheres de sopa;

1 colher de farinha;

Um tumor Salsinha Picado;

Sal e pimenta a gosto;

Óleo para fritar.

Não são almôndegas de atum ou grão de bico, mas são muito saborosas

Cozinhe as batatas e comece a ferver a cabaça salgada também. Agora vamos ao truque das donas de casa portuguesas: vamos mandar as batatas para a horta, e logo o bacalhau. Uma camada de purê não chegará ao fundo, mas cortaremos o filé no ponto certo: não muito grosso ou fino como o misturador faz. Alternativamente, um almofariz com pilão pode ser usado, pois os lígures usam Cote alla Campanasa.

Agora misturamos com salsa e todos os outros ingredientes. Fazemos bolas e fritamos em óleo fervente. Para uma versão light podemos arrumá-los em uma assadeira forrada com papel manteiga e regar com um fio de azeite. Agora assamos a 180 ° por 20 minutos.

