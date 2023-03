Caça ao par Loeb-Mikaelsen nos Açores » RS

A terceira rodada do TER, liderada pelo nove vezes campeão mundial, verá muitos dos rostos familiares do rali mundial no início.

Vinte e seis equipes entrarão na terceira rodada TER, O próximo fim de semana está previsto no cenário deslumbrante das ilhas dos Açores. Neste 2023 a raça portuguesa aterrissou Circuito Europeu de RallyDepois de perder o título europeu e o campeonato português (não sem polémica) por motivos relacionados com custos logísticos e elevados custos de deslocação de equipas e equipas.

Apesar desta desvantagem, a corrida organizada Equipe de esportes de negócios Liderada pelo nove vezes campeão mundial, a largada verá o topo do grupo Sébastien Loeb. O francês vai trazer para a corrida um “novo” Skoda Fabia RS Rally2 produzido pela Doksport e terá a companhia do seu parceiro. Lauren Cody. Ele estará ao seu lado como companheiro de equipe Andreas Mikkelsen, O norueguês tem conhecimento da corrida e do carro ao seu lado e isso o torna o grande favorito (ao lado de Loeb) para a vitória final no rali.

Muitos forasteiros elegantes tentarão entrar nas primeiras fileiras do rali da República Tcheca Caso Eric para norueguês Ole Christian Weiby (ambos Skoda Fabia RS Rally2), passando por Espanha Neil Solans, Terá à sua disposição um Fabia Rallye2 Evo “velho”. Foco entre os olhos locais Ricardo Mora E Luís Rego Jr.Pilotos que sempre fizeram muito bem aqui.

A corrida será composta por doze troços cronometrados (cinco no Dia 1 e sete no Dia 2) num total de 109,32 quilómetros cronometrados. Haverá também símbolos especiais de rali como Cet Cidates e Tranqueira.