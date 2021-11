Roma, 6 de dezembro Máscaras externas obrigatórias

Máscaras externas É mandatório Como sempre, De 6 de dezembro, Ruas comerciais, distritos de vida noturna, áreas comerciais (incluindo mercados) e todas as áreas estão geralmente em risco de congestionamento e congestionamento. Roma Alerta contra a quarta onda de infecção Govit-19, Para não comprometer o Natal. Roberto Gualtieri avaliou o movimento com precisão pela primeira vez com o prefeito Matteo Piantedosi e o conselheiro regional de Saúde Alessio D’Amato e Nicola Zingaretti ontem. Com base na atualização dos dados epidemiológicos, este despacho será assinado nos próximos dias para entrar em vigor em caso de “ponte” da Imaculada Conceição.

“Estamos elaborando um despacho introduzindo o dever de máscaras externas em áreas onde os partidos têm alta concentração. Antes disso, desde 6 de dezembro – sublinhou o prefeito – estamos avaliando as áreas e vamos concluir esse trabalho o quanto antes. . ” Diz “orientação compartilhada – explica Gualtieri – mas precisamos fazer uma avaliação técnica tanto do prognóstico quanto das áreas de infecção”. As novas regras do Anto Govt promulgadas pelo governo serão “verificações aleatórias”, mas o objetivo é “convertê-los em capilares voltados para uma ampla cobertura da área natural”, disse o político.

Mapa

A próxima semana será crucial na identificação de áreas onde o governo está atuando. As ruas comerciais serão definitivamente: via Del Corso e Tridento, via Cola de Rienzo, Vio Euroba, Viole Líbia, extensões de Viola Marconi, via Apia Nua e via Tuscolana. E as áreas de diversão noturna mais populares: Combo D’Fiori, Trastevere, San Lorenzo, Monty, Pignetto, Piazza Bologna, Ponte Milvio. Outras restrições podem ser impostas temporariamente, em dias específicos e, em alguns casos, em potenciais ruas e praças. “Neste fim de semana, a prefeitura vai começar a trabalhar no controle do congestionamento em algumas partes da cidade – diz o prefeito – claramente vamos começar por essas áreas”, disse ele.

Na verdade, medidas anti-coleta foram planejadas desde hoje – usadas durante as férias do ano passado – para restringir o fluxo de pedestres, bloquear o acesso em algumas ruas e fechar algumas paradas de túneis no centro histórico, se necessário. A região dá as boas-vindas à iniciativa Campidoglio: “O anúncio do prefeito Gualdierre sobre o uso de máscaras ao ar livre em áreas de alta densidade é bom – comenta D’Amato – é hora de elevar a fasquia face aos próximos feriados e planos de Natal.

Boletim

Enquanto isso, a curva de infecção continua a crescer, mas a uma taxa mais lenta do que o relatado anteriormente. De acordo com o boletim epidêmico regional de ontem, o valor Rt na Lazio permaneceu estável em 1,22, um aumento de 133 casos por 18 lakh pessoas (mais 18 por cento), mas é mais lento (até 42 por cento) em comparação com a semana passada. Dos 47.802 swabs (17.517 moléculas e 30.285 antigênicos) realizados na Lazio ontem, 1.566 novas infecções foram registradas (290 a mais que no dia anterior), 8 mortes (mais duas que quinta-feira), 706 foram internadas na área médica (mais 22 ), e 91 estavam na UTI (dois). Com aumento de pacientes). A proporção de positivos para swaps é de 3,2 por cento. São 868 novos casos em Roma. A campanha de vacinação está indo bem com 35 mil novas administrações. “Hoje, na Policlínica Dor Vercata, morreu um homem de 48 anos, nascido na Romênia, que não recebeu nenhuma vacina contra covit – diz D’Amato – apesar das intervenções de tratamento intensivo, o paciente morreu tragicamente”.