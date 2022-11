Milão, a visão da Fiorentina sobre o ex gêmeo: a vida mágica do maestro Rui Costa

Classe, sofisticação, elegância, qualidade e senso de sucesso: essas são algumas das características-chave. O Milan reencontrou Theo e Giroud hoje Mas foi ensinado Por Sr. Carlos AncelottiVencedores Liga dos Campeões Em 2003. Para executar com perfeição esses traços, um dos mais fortes meias-atacantes de todos os tempos nasceu em casa pelos portugueses. Benfica Quem fez a escolha?Itália Com o objetivo de se firmar e avançar em qualidade: Cesar Manuel Rui Costa. Vamos reviver a vida do lusitano número 10 que fez todos os fãs se apaixonarem. Lisboa façam Milãoatravessar Florença E sempre deixar sua marca em cada AssociaçãoBem como belas memórias atrás dele.

Um jovem Manuel Rui Costa durante o Benfica

Rui Costa, do início do Benfica ao avanço da viola

Manual Rui Costa Ele tem um grande amor pelo futebol desde a infância e é assim que ele é grande Eusébio Não vai demorar muito para descobrir. Na verdade, ele tinha apenas 5 anos quando foi descoberto pelo famoso português e 9 anos quando começou a jogar nas equipes de jovens. Benfica. Ele passa oito temporadas no departamento de jovens ÁguiasNa sequência de um empréstimo Fafe Antes da promoção para o time principal. Nas três temporadas seguintes, Quando Milan ainda estava fora de seus pensamentosJunto com o vermelho e o branco ele traz para casa dois troféus muito importantes para esse menino: um Taça de Portugal É um Liga Portugal. Depois de ter começado a correr, o jovem lusitano sente o salto para o nível que só a Itália – que acolheu o campeonato mais competitivo do mundo – lhe poderia ter dado na altura.

Fiorentina, Rui Costa e Batistuda

Apesar do tribunal Barcelona Com efeito, é Fiorentina capturar Jovem talento Portugal para 11 bilhões de liras em 1994. Instantaneamente o menino se tornou um ídolo para os fãs de Viola, que veem nele a esperança de conquistar os troféus que tanto almejavam. Os florentinos não se enganaram Rui CostaCom apenas vinte e dois anos, ele se adaptou imediatamente ao campeonato italiano e estabeleceu uma relação futebolística muito importante BatistudaÉ fascinanteArtemio Franchi Até 2000, a Argentina deixou os toscanos. Ambos relatam juntos Fiorentina 21 anos após a vitória copa italiana E Supercopa da Itália.

Para coroar esses anos perfeitos em viola Só está faltando Escudete. Na temporada 98-99, o Viola Aproximando-se deste marco, mas ferido Batistuda Destrói os planos da equipe Trapattoni. É uma despedida de uma equipe de confiança chamada Manuel Rui Costa Ele recebe a braçadeira de capitão, com a qual lidera Viola Para o sucesso de outro copa italiana. No entanto, após dificuldades financeiras, após 7 anos felizes, 276 jogos e 50 golos, os portugueses Forçado a sair Fiorentina No verão de 2001.

Milão, aqui estão três: Sheva, Rui e Pippo

Um sonho realizado: a Liga dos Campeões com o Milan

Depois da experiência roxa, qual foi realmente o ponto de viragem na vida do número 10 português: o diabo. o Milão voando para Dubai para férias de inverno, Por sugestão de Andrei ShevchenkoEle o comprou por 85 bilhões de liras em 2001, e Andrea chegou naquele ano Birlo E Pippo Inzaghi. Com a chegada de Carlos Ancelotti Manual Rui Costa Alinhado atrás de dois picos, e aqui começa seu período de glória. Ele continuou jogando por três temporadas, marcando poucos gols, mas marcando um grande lance, o que elevaria seu total para 65 durante seu tempo com os rossoneri.

consulte Mais informação: Calciomercato Milan, Jorginho em destaque: Juventus e Barcelona avisados

O melhor dia de sua carreira no futebol foi 28 de maio de 2003, que grande dia Para muitos fãs Milão. A final é na quarta-feira para ser mais preciso Copa com orelhas grandesEnfrenta os rossoneri de Carlo Ancelotti E isto Juventus Por Marcelo Libby. Rui Costa Ele está entrando em campo pela primeira vez na final Liga dos Campeões: Essa foi sua grande chance real. O português não decepcionou, jogando 87 minutos. Após o saldo do tempo regulamentar que se estendeu até a prorrogação, o Milão Vitória nos pênaltis: Portugal, com ele o diaboCampeão da Europa.

Rui Costa é ex-meio-campista da seleção portuguesa

Rui Costa, relação com a seleção nacional

Não só eu Associação, Rui Costa Ele também enlouqueceu os torcedores da seleção portuguesa. Sua associação com o vermelho e o verde começou em 1991 com a Copa do Mundo Sub-20 Portugal vencer contra Brasil. Ele fez sua estréia contra a seleção principal em 28 de abril de 1993 Escócia Seu primeiro gol veio contra ele dois meses depois Malta Ganhou 4-0. O momento mais alto e mais baixo com ele Portugal, onde a Fiorentina enfrenta o Braga Saindo de uma temporada incrível em 2004 Milão Há uma oportunidade de colocar a cereja no topo do bolo. Durante os Europeus, o lusitano marcou dois golos muito importantes – um nos grupos e nos quartos-de-final – com a sua selecção a chegar à final. UMA Grécia Forte, no entanto, trouxe para casa uma vitória por 1-0, enviando os portugueses para um mar de desilusões. Algo quebra no final desta partida, e Rui Costa Ele decidiu deixar a seleção nacional definitivamente.

Rui Costa, de regresso ao Benfica

Rui Costa, a conclusão de um ciclo e um jogo especial

Em 23 de maio de 2006, depois de marcar um hit Supercopa É um Campeonato com MilãoÉ hora de fechar um ciclo: Manuel Rui Costa Novamente Benfica. Aliás, foi aqui que tudo começou e onde esta incrível aventura deveria ter terminado, e é precisamente aqui que o português se aposenta do futebol aos 36 anos, a 11 de Maio de 2008, depois de uma vida cheia de resultados e emoções. . Após um período inicial sempre o administrador de sua namorada BenficaEle foi nomeado presidente em 2021 AssociaçãoEle ainda está ligado hoje.

Na edição 2007-2008 Liga dos Campeões – Chame isso de destino – O Benfica Encontra-se no grupo junto com Milan renova hoje Galulu. 18 de setembro de 2007 Rui Costa Retorna San Siro Como adversário, o que acontece é extraordinário. O arco sul e todo o estádio receberam o português como um herói, com aplausos e aplausos como sinal de gratidão, não só pelo que fez em campo, mas também pelas palavras que escreveu na sua despedida: “O Milan entra em suas veias e nunca sai. Aqueles de vocês que têm a sorte de viver na família Milan, como eu, não se esqueçam. Podemos dizer hoje que o sentimento é recíproco, pois é como se ele não esquecesse o diabo Ele esqueceu e nunca esquecerá.