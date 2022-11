Boeing Emirates foi forçada a retornar à Grécia na Sardenha

A aeronave, ao atingir altitude sobre o norte da Sardenha, desviou repentinamente e mudou de rumo, indo em direção a Kallura para retornar à Grécia, fazendo um curso sobre a Sicília. Uma notificação foi enviada aos aviadores para todos os gerentes de sistemas de radar italianos Alerta “oculto”Tecnicamente uma notificação de alarme Contrabando a bordo é possível.

Dois caças da Força Aérea decolaram de Gioia del Colle, mas depois de mais de quatro horas de navegação, o avião da Emirates finalmente pousou. Retornou ao aeroporto de Atenas. Autoridades da aviação estão investigando.

As autoridades italianas receberam um alerta de homólogos gregos que relataram a presença de uma pessoa suspeita a bordo. Naquela época, o avião estava sobre a Sardenha. A Itália alertou a França de que havia fechado seu espaço aéreo, então o voo da Emirates mudou de rumo depois de fazer algumas voltas ao norte da Sardenha. O tempo todo estava no espaço aéreo italiano. O voo foi rastreado E os pilotos não pediram às autoridades italianas que lhes permitissem pousar.

Um relatório aos serviços secretos de Atenas disse que havia um passageiro suspeito em um voo da Emirates com destino a Dubai ou Nova York. No momento do alerta, um voo direto para os EUA já havia decolado e outro ainda não havia decolado. Por esse motivo, todos os passageiros com destino a Dubai foram verificados em terra: nada suspeito foi encontrado e o voo atrasou duas horas. Os controles foram realizados no voo de volta em uma área distante do terminal principal: um dos passageiros foi detido para novas verificações. Mas mesmo neste caso Nenhum elemento suspeito foi detectado.