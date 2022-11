“Queremos forçar a Europa”. Croceto publicou um plano de assentamento

Seguir o caminho oposto da aceitação cega e, ao mesmo tempo, encorajar a UE a reconhecer o problema. Imigração Uma solução só pode ser encontrada através de esforços conjuntos. Aviso vai nesse sentido Guido Croceto, não mediu palavras ao assinalar a abordagem da UE ao afluxo de migrantes às nossas costas. O ministro da Defesa pede o fim da retórica teórica e que medidas práticas sejam tomadas para enfrentar o problema.

Croceto exorta a União Europeia

Entrevistado por Croceto mensageiroO novo governo italiano se gabava da linha que havia adotado no campo da imigração: “ Neste ponto, a Itália mostrou que sabe combinar severidade com humanidade, acolhendo os fracos e disposição para pensar sobre o problema da imigração ilegal. “.will é” obrigar, obrigar “EU”União Europeia façam” Não volte atrás “e tomar uma decisão” Sério, racional, determinado “.

Navios Ong Eles são os protagonistas novamente. O executivo, liderado por Giorgia Meloni, expressou uma posição clara, impedindo que os considerados vulneráveis ​​permaneçam em águas italianas além do tempo necessário para garantir as medidas de resgate e socorro. Para Crocetto, as convenções internacionais são respeitadas: “ Trazer migrantes para terra e se preocupar com seu destino não é uma maneira séria de lidar com eles, mas uma escolha de lavar a consciência sem fazer nada. “.

De fato, o conceito de integração precisa ser revisto, e as palavras do dono do título vão justamente nessa direção. Da mesma forma, deve-se reconhecer que uma das prioridades é prevenir os traficantes que buscam lucrar com vidas humanas. Os traficantes recebem milhares de euros por cada partida de África Contrabandistas “. É hora de Crocetto” Devemos pôr fim a esta luta contínua que vem acontecendo há anos “.

Relações Itália-França

primeiro ministro Geórgia Meloney Ele elogiou a decisão da França de compartilhar a responsabilidade pela emergência migratória abrindo os portos ao transporte marítimo Oceano Viking. Mas ontem começou com uma série de acusações de Paris, que decidiu “ Inaceitável “234 CONDUTA DAS AUTORIDADES ITALIANAS NO NAVIO COM EMIGRANTES.