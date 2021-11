Cristiano Ronaldo come treinadores: Estatística incrível

Depois de uma derrota humilhante por 4-1 Manchester United Contra Watford Do ultimo dia Liga Premiada, EU Demônios vermelhos Decidiram finalmente libertar o técnico norueguês e pôr fim ao tormento que os tem retido há meses (podemos dizer). Ole “Baby Face” por Gunnar Soulscare. O divórcio foi invocado há algum tempo por muitos mitos internos e antigos Unido Vamos Rio Ferdinand e Roy Keane, E foi recebido favoravelmente pela imprensa europeia. Que foi muito simpático ao treinador norueguês Cristiano Ronaldo, Também ex-jogador da equipe Soulscare E voltou Old Trafford Agora no verão, após uma entrevista com um ex-técnico. No entanto, analisando as últimas quatro temporadas CR7 Surge uma estatística bizarra, como alguns já devem ter percebido até agora: nos últimos quatro anos, desde que saímos da mitologia portuguesa Real Madrid, Nenhum treinador viveu junto mais de uma temporada Cristiano Ronaldo, É lançado no final do ano.

Dupla aventura Ronaldo-Soulscare no Manchester United, Old Trafford

Assim que o aviso de isenção veio Soulscare, Cristiano Ronaldo Ele fez o possível para parabenizar seu ex-técnico com uma postagem no Instagram que rapidamente circulou pela internet. Duas fotos retratando estão anexadas Ambos Como gerente Demônios vermelhos, Que é o título de uma saudação de um ex-jogador e técnico da equipe:

“Ele era meu atacante quando cheguei Old Trafford Ele é meu empresário desde que voltei ao Man United. Mas, acima de tudo, Ole é um homem excepcional. Desejo que ele seja melhor do que o que ele tem para ele em sua vida. Parabéns amigo! Você merece isso. “

Eu entrei Manchester A pessoa liberada em 19 de dezembro de 2018 deve ser substituída Jose Mourinho, Soulscare Ele nunca obteve grandes resultados vermelho Demônios. Sexto lugar, 32 pontos atrás no primeiro ano Cidade Campeão, 33 pontos atrás do terceiro lugar Liverpool O segundo lugar no próximo ano e no ano passado menos 12. Com chegada Cristiano Ronaldo A tendência não mudou. Os portugueses têm feito uma boa temporada até ao momento com nove golos e duas assistências Inglaterra, Mas ainda assim ele foi criticado por sua atitude irritante e falta de atitude para com o sacrifício. Pensar que parece ser um ato de traição Ronaldo O erro que pode facilmente fazer com que sua reivindicação seja negada é falhar Cara de bebê, Mas talvez seu alto investimento seja importante.

Três anos em Cristiano Ronaldo e Juventus: de Allegri a Birlo via Surrey

Ole Gunner Soulscare É apenas a última “vítima” Cristiano Ronaldo, Como a espada de Tomocles, o perigo está sempre escondido, mesmo para seus ex-treinadores Juventus. Ele se juntou à Juventus após 9 anos Real Ele descobriu FelicidadeUm técnico de volta de 4 Scudetti E a partir de 2 resultados Campeões. No entanto, a quinta temporada chegou ao fim Scudetto 16ª rodada de hat-trick contra um consecutivo, mas odiava Atlético de Ronaldo Isso não é o suficiente Vocês Evite ser nocauteado no quarto opostoAjax Milagres para um tour 3-2. Obrigado por esta falha inesperada no final do ano Felicidade Ele renunciou, na verdade foi quase uma exceção Agnelli, Quem queria usar mais as qualidades CR7 Com um novo técnico dedicado a bons jogos.

Chegando ano que vem Mauricio Wing, Mas a situação não mudará. o Comandante Quer brincar Ronaldo Desde o primeiro atacante, mas ele não está lá e quer jogar como ala esquerdo mesmo que não consiga triplicar ninguém por muitos anos. Outro vem no final do ano Scudetto, Por último, mas outra exclusão Campeões, Desta vez no segundo turno, contra Leon. Ronaldo A meta de avalanches na Itália continua a bater, mas na Europa isso não afeta, e no final do ano vem outra exceção. Freqüentemente.

O próximo ano começa novamente com parênteses Birlow, Com o que Agnelli Espera repetir o feito Cardiola Al Barca. Não perceberam a diferença entre as duas equipes, e desta vez a temporada foi meia derrota. o Scudetto Não vindo pela primeira vez em 9 anos, você ganha Taça italiana E isto Supertaça Italiana, Ronaldo Ele é o artilheiro Uma liga, Mas ainda é uma decepção Campeões E terminou em quarto no último dia.

Volte Felicidade, Nunca foi um grande admirador da Língua Portuguesa Ronaldo Três dias antes do fim do mercado de verão, ele decidiu fazer as malas Unido,

Cristiano Ronaldo, 4 exceções em 4 temporadas para seus treinadores

2019, 2020, 2021 e assim por diante 2021. Allegri, Surrey, Birlo Agora Soulscare. Estas são as vítimas Ronaldo Desde que ele saiu Casa branca. Não queremos dizer isso com certeza CR7 Traga infortúnio, é uma tendência negativa, em que as equipes que você jogou se chocam. Na verdade, suas atuações sempre fizeram jus ao nome que carrega nas costas, então ele continua a quebrar todos os tipos de conquistas no mundo do futebol.

Certifique-se de que haja alguém com um nome na equipe Cristiano Ronaldo, E ele é o maior goleador da história do futebol hoje, pode colocar um pouco de pressão sobre a equipe e o clube, que espera sempre os melhores resultados em qualquer lugar pelo investimento feito pelos portugueses. Esta estatística é muito interessante quando comparada com o número de treinadores que se seguiram em suas experiências anteriores. Unido (apenas um, Alex senhor Ferguson) E Madrid (Bellegrini, Mourinho, Ancelotti, Colchete muito breve Benitez Quem queria ensinar os jogadores a chutar, então épico Zidane Através disso ele ganhou 3 Liga dos Campeões Em uma sequência.

Agora o time Manchester Entregue Carrick, E gostaríamos de parabenizá-lo por esta análise também.

Omnisport