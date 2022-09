“Jogamos no mercado de transferências”: Cristiano Ronaldo e razões para não

Cristiano Ronaldo não se afasta do Manchester United apesar dos rumores de mercado: o passado do português

Foi um verão particularmente problemático Cristiano Ronaldo, no centro de vários rumores de mercado. Vários relatos circularam sobre o campeão português, que ficou parado Manchester United Parecia acabar.

Associado a várias equipas incluindo CR7 Nápoles, para um retorno sensacional à Itália, implementado nos últimos dias da sessão de verão. Calciomercato.it contou todos os detalhes do entrelaçamento entre Napoli e Cristiano Ronaldo, pelo qual ele não foi às damas. Uma nova temporada no United não fez nada pelo português, no entanto, e ele está firmemente enraizado por enquanto. Ele foi apenas um substituto na liga até agora. A posição inicial para os 90 minutos foi encontrada ontem Liga Europa com Real SociedadNo entanto, eles venceram por 1 a 0 em Old Trafford. Em suma, não é um momento feliz para CR7.

Na abordagem NápolesCristiano, os napolitanos falaram ds Juntas Em uma longa entrevista com ‘Corriere dello Sport’. Confirmando que as conversas aconteceram: “Ronaldo? Durante o mercado de transferências fingimos falar com todo mundo, às vezes fazemos isso de verdade – explicou – mas queríamos focar em um time jovem”. Naquele dia Keeler NawazEm vez disso, aqui está sua explicação: “Podemos trazer um goleiro experiente para Nápoles e trabalhar juntos. MeredithMas a operação não foi fechada porque não havia acordo salarial entre eles PSG E o jogador. Tente novamente em janeiro? Não, vamos continuar com Meredith, estamos felizes por ele ficar Liverpool Ele jogou bem. Falando sobre a partida com os ‘Reds’, Giuntoli se empolgou Quaratskelia Acrescenta: “Já notamos isso nos vídeos durante o bloqueio de 2020. Eu também Mostre-me Gostou imediatamente Rubin Kazan Ele nos perguntou 30 milhões E já se levantando Osimhen Não podíamos investir mais. Mas ficou na minha cabeça quando voltou Dynamo Badumi Nós fomos lá com o tratado para a eclosão da guerra. Acabamos 10 milhões Joga-o em Juventus, Roma E Real Sociedad“.