Um trabalhador de 56 anos morreu e outros três ficaram feridos

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, uma delas com gravidade. Este é o triste número atual do acidente de viação ocorrido na manhã desta sexta-feira, 9 de setembro. Valdotão, uma aldeia de Borgo e Mozzano na província de Lucca. Um homem de 56 anos morreu.

Crash em Valdotão: o que aconteceu

Foi a tragédia que gerou a tragédia Dois veículos colidem frontalmente Viajando em sentidos opostos: uma van, com dois trabalhadores de manutenção de estradas, e um SUV, em que viajavam duas esposas idosas.

O acidente aconteceu pouco antes da rotatória. Imediatamente o alarme disparou. Bombeiros do Comando de Lucca correram para o local, resgataram os feridos da chapa e protegeram os veículos na estrada.

Crédito da foto: Virgilio Notizie

O terrível acidente aconteceu esta manhã em Valdotão, parte do município de Borgo a Mozzano.

A Polícia Metropolitana e os Carabinieri estiveram presentes e iniciaram uma investigação para descobrir a dinâmica da verdade.

Investigações estão em andamento

Os primeiros rumores apareceram no jornal ‘La Nacion’ no momento do acidente. O asfalto estava molhado da chuva.

No entanto, as investigações continuam para entender o quanto essa condição contribuiu para o acidente.

118 intervenção de

118 Uma ambulância da Misericórdia de Borgo a Mozzano, uma ambulância médica de Pian di Gioviano e uma ambulância da Cruz Vermelha de Bagni di Lucca intervieram no local do dramático acontecimento.

Um dos dois trabalhadores morreu Autoridades Provinciais de Transporte. De acordo com ‘Lucca in Tiretta’, apesar dos esforços de reanimação, nada pôde ser feito: ele morreu instantaneamente.

Outras três pessoas envolvidas no confronto também sofreram vários ferimentos. Um deles foi transportado de helicóptero em estado crítico No código vermelho Para um extremo Polidrama No Hospital Cisanello em Pisa.

Seria um colega da vítima. Os outros dois feridos foram levados para o Hospital San Luca, em Lucca.