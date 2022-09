Você atira na rua em Cassilino, o alvo é o “português”.

No contexto chamam-lhe “português” devido à sua origem: nasceu em Lisboa há 38 anos. Um curso altamente respeitado em tráfico e tráfico de drogas. E algumas contas “pendentes” ainda precisam ser pagas. Ele não foi morto na quinta-feira à noite por um homem com a intenção de emboscá-lo e matá-lo sem muito preâmbulo no meio de uma rua suburbana do ILDR sob o pretexto de um encontro “pacificador”. Além de esclarecer, o homem tinha uma arma, que usou.

Atlante, por Roma, depois de vinte ouve-se a explosão. É uma rua suburbana muito isolada, que você não conhece, e você tem que procurá-la no Google Maps, embora seja paralela à mais famosa Rua Torenova. Aqui os “portugueses” tiveram que cumprir quase todo o pente com alguém puxando o gatilho e descarregando – com base nas bombas encontradas.

Alarme

Muitos moradores dos prédios de tijolos, muitos com menos de três andares, acionaram o alarme, mas tiveram o cuidado de não se aventurar na rua: “O que estávamos fazendo, ele também vai atirar em nós?”, disse um homem olhando pela janela ontem de manhã.“Ah, você não descobriu que eu vi alguma coisa.”, diz ele antes de voltar para dentro de casa e fechar a janela, dizendo que mesmo com 30 graus Celsius não parece agosto.

Mas voltemos à noite de quinta-feira: quando o sol já se pôs, a tentativa de homicídio ocorre se a vítima estiver desaparecida ou, pelo menos, tiver reflexos prontos para se salvar. Sim, ele vai se machucar, mas com um braço e pára-brisas de carro ele vai desmoronar sob o peso das balas e tentar escapar. Carros de polícia e agentes do esquadrão voador chegam ao local para reconstruir o que aconteceu, encontrar evidências do tiroteio e identificar a vítima.

Reconstrução

Apesar do atraso inicial, eventualmente o “português” diz alguma coisa e fala-nos de um encontro que foi marcado depois de uma discussão com um homem há uns dias. Nesse sentido, muitos juízes não deixarão nomes e sobrenomes explícitos, ele contará sobre essa reunião – sem sequer esclarecer os motivos – ele restaurará o que aconteceu quando passou por Atlanta. Assim que se encontram, o narrador não se perde na conversa, pega uma arma e começa a atirar como se tivesse planejado o assassinato com antecedência, e depois desaparece por um triz. O Esquadrão Voador, que está investigando o caso, prendeu o agressor ontem à noite. Ele é um italiano de 27 anos com histórico de drogas: aguardando verificação, suspeito de tentativa de homicídio.

Investigações

Uma hipótese mais provável, tendo em conta os precedentes do “português”, mas também dos seus atacantes, é que o acerto do placar tenha nascido das drogas. Claro que em Roma voltaremos a filmar na rua, novamente nos subúrbios. No final de agosto, aconteceu um episódio em frente a um bar em Kydonia: alguns meninos saíram de um carro e começaram a atirar em jovens do lado de fora do clube. Em fevereiro, no Dia dos Namorados, um homem foi morto a caminho do trabalho no meio de uma rua na Azilia. Seu nome é Paolo Corelli e seu assassino ainda está foragido.