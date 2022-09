Comboio de 100 passageiros por hora colidiu com carga, matando 6

Eu trágicoacidente Estrada de ferro À noite: dois trens Eles colidiram à noite perto da cidade de Nowska Croácia. O impacto ocorreu entre o trem de carga e de passageiros a uma velocidade de 100 km/h. O número atual é trágico: seis pessoas morreram desta vez, três delas croatas. O incidente ocorreu na parte leste do país, na fronteira com a Bósnia.









Trens gratuitos para passageiros até o final do ano: revolução nos transportes, ali mesmo





















De acordo com a reconstrução inicial, o acidente ocorreu às 21h30 na linha ferroviária Vinkovci-Novska. Um trem de passageiros colidiu com um trem de carga perto da cidade na fronteira com a Bósnia.

















Recuperação





A Direção de Proteção Civil da Croácia anunciou que equipes médicas, bombeiros e policiais foram ao local do acidente, assim como o primeiro-ministro Andrej Blenkovic e o ministro da Saúde Vili Peros. Blenkovic, através de sua conta no Twitter, anunciou uma investigação “para determinar todas as circunstâncias deste acidente de trem”.









Žalimo zbog sknehne tragedije žalimo sudara vlakova kod Novske te izbražaam sućut obitelima težalih. Eu te agradeço por tudo que você faz. Istraga će odstavni sve svečište ove željezničke acidente. pic.twitter.com/wHKw0xzvrQ — Andrej Plenkovic (@AndrejPlenkovic) 10 de setembro de 2022

Última atualização: sábado, 10 de setembro de 2022, 09:44



© Reprodução reservada