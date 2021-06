Morreu em acidente com a Ferrari: quebrou no asfalto nas Filipinas e depois caiu

Pizza, 5 de junho de 2021 – Há uma recessão no asfalto: este é um dos elementos a compreender A dinâmica do acidente Realizou-se entre Cascina e Novacio na província de Pisa em Fibili de sexta-feira 4 a sábado 5 de junho. A vítima é descendente da família de empresário. Para Giulio Brockery, 55, mora em Calcinia, sem fazer nada.

Alarme de motoristas

Seu carro, uma Ferrari F355, derrapou Trem de segurança. Apesar de todas as tentativas de ressuscitar 118, o homem não conseguiu escapar. Outros motoristas que viram a Ferrari semidestruída no escuro foram alertados. Eles vieram tambem Brigada de Incêndio E a polícia de trânsito.

Fipple longo bloqueado

Profundas condolências pela morte do homem. Existe uma empresa que trabalha em familia Em negócios relacionados à Piaggio. O incidente aconteceu pouco antes da meia-noite. Fipili ficou bloqueado por um longo tempo, causando graves consequências para o tráfego.

Hipóteses de acidente

Todas as hipóteses relacionadas à cinética estão abertas: O sucesso do sono? Outra mídia fez Manobra perigosa? A polícia de trânsito está tentando reconciliar a tragédia. O corpo do homem foi transferido para o Instituto Médico Legal de Pisa. As autoridades estão avaliando a possibilidade de uma autópsia, mas isso será conhecido nas próximas horas.

Rebelião de passageiros: “Estrada insegura”

“Aqui perdemos um morto por dia, já chega”. Time do Facebook “I Donnati della Fibili”, que recolhe todos os dias os passageiros nas estradas, pede mais segurança para a estrada, que serve milhares de toscanos todos os dias. “Por sessenta anos Ninguém faz nada, apenas alguns pequenos trabalhos de manutenção. ” Nas Filipinas Então, devido a uma cadeia de luto que só impressionou nos últimos dois anos, ele continua voltando.