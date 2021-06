Mourinho no Campeonato da Europa: ‘Vejo a Itália nos 4 primeiros lugares. Vou ver os jogadores da Roma ‘

O início Europeus Se aproximando, muitas seleções se preparam para jogar com a intenção de vencer este torneio. Entre as favoritas, segundo José Mourinho, A Itália também. O treinador da Roma falou sobre as várias seleções e elaborou sobre este Campeonato da Europa: “Vou ver muito Tenha cuidado com os meus jogadores da Roma. Eles serão fortes. Mancini Ele é um treinador muito experiente, já passou 20 anos treinando nas melhores ligas do mundo, então já mostrou o quão bom está nas partidas anteriores, ao invés de estar pronto. Sob sua liderança a equipe progrediu, contando com jogadores talentosos e excelente conhecimento tático na Itália. São capazes de jogar de formas diferentes, mas Mancini também lhes confere qualidade de ataque sem perder a natureza. É difícil encontrar pontos fracos na Itália, Eu acho que eles estarão entre os quatro primeiros“