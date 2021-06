A camada de IDE foi cercada e atacada por 30 imigrantes

Varenzela Marino, A camada de Turim dos irmãos italianos, está em choque. Ele é um Lynching, Nas suas proximidades, Barreira di Milano, a Torino. A ira do rebanho começou às 15 horas de hoje, e ela se afogou enquanto estava no carro com seu marido Walter, que fez de tudo para se libertar das garras daqueles que queriam machucá-la. Esses são momentos tensos.

Os eventos aconteceram via Montano, passando pela esquina Cecia, onde os dois pararam e se prepararam para montar um mirante para coletar assinaturas contra o crime e a depravação no bairro. Não é a primeira vez que isso acontece e Varangela tem estado muito ativo na região e, nos últimos tempos, tem presença permanente nos centros de prevenção de drogas organizados pelos irmãos italianos. Sua ação em favor da lei custou-lhe ferimentos e ferimentos, pois os médicos do Hospital San Giovanni Bosco determinaram que ele poderia ser curado em 25 dias. Mas vamos em ordem.

Enquanto estavam no carro, os dois foram cercados por cerca de trinta imigrantes. “F *** na, o que você está fazendo aqui de novo? Vá embora. Não desça, você vai morrer se fizer isso”, foram algumas das ameaças iniciadas pela multidão em Varanasi. A situação piora em um piscar de olhos. “Quando Vera pegou seu celular para ligar para 113, dois alienígenas se separaram da multidão, um deles colocou a mão em sua garganta e desligou o telefone, e então a puxaram pela mão…

Ele escapará com um prognóstico de dez dias. “Só tenho algumas feridas deformadas nas mãos. Infelizmente, foi ruim para Vera.” Não há dúvida de que o motivo do ataque ao marido de Verrangela foi brutal: “É retaliação”. “Graças aos nossos mirantes, pudemos acender um farol no bairro de uma das principais praças comerciais da cidade e os traficantes – continua Walter – se voltaram contra nós por nos considerarem uma ameaça ao tráfico”. Apesar do medo, ambos não queriam desistir: “Continuaremos a guardar o território, a arrogância não pode prevalecer, os habitantes da Barriera estão exaustos”.

Solidariedade imediata de colegas de partido que classificaram o capítulo como “muito sério” e “inaceitável” em antecipação à forte condenação de todas as forças políticas. “Em Barreira di Milano – condenada pela parlamentar italiana Augusta Montaruli, vereador Maricio Marron, presidente do FDI Enzo Leardo e presidente da comissão do Distrito 6 Valerio Lomondo – a situação está agora fora de controle, uma reserva é mantida e o território deve ser administrado como uma zona franca Profundamente enraizado em um crime perigoso. Obviamente, esses personagens estão irritados com as iniciativas de segurança e com o tráfico de drogas que estamos sempre fazendo na vizinhança. “

“Estaremos com todos os cidadãos honestos que não querem desistir de transformar Verongela Marino e seu entorno em lixeiras. Não vamos dar um passo atrás no enfrentamento da violência de criminosos e narcotraficantes. Capítulo – o resultado de seus estrangeiros investimento direto – isso é óbvio, convocamos qualquer pessoa para apoiar a investigação. ” Dois africanos, com histórico de drogas, acabaram algemados por um ataque de Varengla e Walter. Durante estas horas, DiCos espalha-se pelas câmaras da zona, tentando localizar a multidão restante.