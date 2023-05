Levante, nova versão em português para os 10 anos de Alfonso

Com uma postagem nas redes sociais, Esconda sua cabeça Eu queria comemorar 10 anos.”Afonsa“, canção lançada em 15 de maio de 2013 e certificada como ouro em 2017. Agora, sexta-feira, 19 de maio, um Nova versão da música em português. Mas isso não é tudo! Na verdade, existe um pensamento para celebrar melhor o cantor e compositor Mercadoria exclusiva de edição limitada.

“Penso em você quando estou ensaiando para minha 11ª turnê de verão em Turim. Estou a 500 metros de onde seu vídeo foi filmado, Alphonsa, e as pessoas no alto daquele elevador de carga vêm e vão gritando “Que vida na cidade “.

Estou a dez anos daquela garota que pagou tudo sozinha porque essa música e depois Destruction Manual era o mínimo para ser lançada. Tate me propôs para a produção de Alberto Bianco. Esta será sua primeira incursão no papel. Alberto fez um trabalho incrível, com poucas opções disponíveis e minhas economias sendo mínimas.

Para o vídeo costurei um vestido marrom com bolinhas vermelhas. Preparei um bufê inteiro na noite anterior para amigos que estavam dispostos a participar da filmagem. Paolo Ranjani queria tentar dirigir e me deu o vídeo e a locação. Eu não tinha dinheiro, mas encontrei amigos dispostos a me ajudar.

Eu estava trabalhando em um bar fazendo café e o verdureiro me disse: ‘Deejay Ciama Italia está tocando uma música sua, Garra’. Eu sorri, sempre sorrio quando a vida me alcança. Eu nunca esperei nada. Eu acredito.

Agradeço a todos que me apoiaram nessa jornada e acreditaram comigo nesse sonho maravilhoso. Espero ter sempre expressado minha gratidão. Obrigado ao INRI por esse prazer. Para comemorar, ‘Alfonso’ será lançado em edição especial em português na sexta-feira (edição de 19 de maio).

Levante, Opera Futura Live in Concert: as datas

28 de maio – Milão Você me ama 2023

Você me ama 2023 9 de julho – MATERA Oversound Music Festival (Forte Tramandano)

Oversound Music Festival (Forte Tramandano) 15 de julho – Águia Festival do Pinheiro

Festival do Pinheiro 18 de julho – Porto Reganati Arena Beniamino Gigli

Arena Beniamino Gigli 22 de julho – Roma Cavia Auditório Fargo della Musica

Cavia Auditório Fargo della Musica 20 de agosto – grutas Festival IOD (Cave di Fontiano)

Festival IOD (Cave di Fontiano) 23 de agosto – Bartlett Grande Festival (Fosso do Forte de Barletta)

Grande Festival (Fosso do Forte de Barletta) 25 de agosto – conhecido Escadaria Musical (Escadaria da Catedral)

Escadaria Musical (Escadaria da Catedral) 27 de setembro – veronaArena de Verona

