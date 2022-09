Sem Liga dos Campeões depois de 20 anos

Não é que ele não esteja tentando sair, mas não há realmente nada que possa ser feito, então, algumas horas após o final da sessão do mercado de transferências de verão, podemos ousar dizer: Cristiano Ronaldo estará em Manchester United Também para a temporada 2022/2023.

A turma de 1985 fez todos os esforços para sair Old Trafford Para perseguir o sonho mais uma vez Liga dos CampeõesUma competição que está verdadeiramente em casa para ele, tendo participado em todas as edições desde o seu início. jogos tão distante 2002.

Ronaldo entregou para todos: ninguém queria o ex-rei dos gols

Vamos tomar esta declaração com um grão de sal CR7 No entanto, ele marcou 24 corridas no ano passado Velho Trafford. No entanto, isso não é permitido demônios vermelhos qualificar Liga dos Campeões, Daí o evento no verão Madeira Ele tentou de tudo para sair Manchester.

Seu agente mais poderoso Jorge Mendes, uma das figuras mais influentes mas menos discretas do mundo do futebol, entregou-o literalmente em toda a Europa. a partir de Bayern Santo Órfão Lewandowski Para recomendações interessantes Atletico Madrid E Barcelonaatravessar Chelsea, Milão Mais longe NápolesUma ideia recente Mendes quem trocou a placa Osimhen.

Em suma, ele realmente tentou e, de forma clara, até evitou a preparação de verão Unido E a turnê americana, mas apesar disso Dez Falcões tire do mercado, Juntas Ele disse não, então cinco vezes bola de OuroOu está destinado a uma temporada que fará história à sua maneira.

Cristiano Ronaldo não jogará na Liga dos Campeões: primeira vez desde 2002

Há algo empolgante em consideração porque pode ser o verdadeiro fim de uma era CR7 E Liga dos Campeões Eles eram um par inseparável. Desde que estreou com os seniores, ou equipas, em 2002 Jogo Lisboa, Ronaldo Sempre tem uma aposta Liga dos Campeões Continuamente, ele detém o recorde de número de gols marcados.

Depois da primeira aparição com ele, vou ver os retratos dos portugueses jogosEle jogou por seis temporadas Manchester United (encontrando a primeira vitória em 2008), seguido por nove temporadas Real Madrid (ganhou quatro vezes: 2014, 2016, 2017, 2018) e três com os Bianconeri Sempre com a última versão Unido.

Os números são assustadores. 141 gols em 187 partidas. Ele precisa de 13 jogos para chegar a 200 corridas, o número de jogos que um time precisa jogar desde a primeira fase de grupos até a final.

Ronaldo Quantas vezes ele é o recordista? Artilheiro, Sete: 2007-2008, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 6 consecutivos.

Fim de uma era para o português, salvo reviravoltas sensacionais e no momento impensáveis, seu rival sempre Leo Messi Continue hipnotizando com a camisa PSGUm dos principais candidatos à vitória final (como todos os anos).

Qual será o papel de Cristiano Ronaldo neste United?

Quanto vai pesar é difícil prever no momento Cristiano Ronaldo Isso é novo Manchester United Ao molho holandês. chegada Antony a partir deAjax Por 100 milhões de euros tira muito espaço dos portugueses porque é impensável. Dez Falcões Escolha colocar no banco a nova compra para jogar CR7.

A última corrida Unidoganhou contra Liverpool Ele viu Ronaldo Estar no banco durante a maior parte do jogo (incluindo MaguireMas isso é outra história).

A sensação é de que o português não está no centro das ideias do novo treinador Dez Falcões Desde que chegou ele sempre usou palavras de mel para o número 7 Old Trafford. Sem dúvida, Ronaldo Ele terá seu lugar ao longo da temporada e provavelmente começará como titular, mas seu uso provavelmente se tornará gradualmente mais limitado.