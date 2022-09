Na hora seguinte, uma trégua temporária e à noite uma nova crise na Itália; Em que áreas »ILMETEO.it pode ser visto

Tempo: Próxima hora, trégua provisória, novo pior na Itália à noite; Vamos ver em que áreas

Uma pausa temporária do mau tempo neste fim de semanaÉ realmente Medieval lá descanso a partir de Mau tempo Ele nos espera na sexta-feira, 2 de setembro. Já à noite, de fato, um novo Uma testa problemática causar pressa piorando Aqui está uma prévia de um fim de semana muito volátil, começando com as partes do noroeste do nosso país.

Pelo menos metade da Itália já voltou de um ponto Tempo Muitíssimo caprichoso Dia classificado Quinta-feira E parte da noite havia acabado de passar, com uma área de baixa pressão suave, mas eficaz, tornando-se mais tempestuosa. Os setores centro e sul foram os mais afetados, enquanto no norte o quadro climático melhorou, embora não tenha apresentado sinais de estabilidade total, principalmente no nordeste.

Agora Parte inferior Ele vai para as terras próximas dos Balcãs Lá ele definitivamente perde energia. As condições climáticas, um esporte de força, também mostrarão sinais de melhora em outras partes do país. Mas realmente por um tempo!

Então o que nos espera próxima hora?

quando manhã Eles ainda podem ser solteiros Está chovendo entre Ligúria Levante, alto Toscana, Na região sul do Adriático Puglia e no setor Tirreno Calábria. No entanto, as dicas não comprometedoras são absorvidas com rapidez suficiente para permitir uma progressão generosa.

Além dos Alpes centro-oeste, o clima permanecerá calmo no resto do país, com as primeiras nuvens ligadas à chegada anunciada de uma nova frente perturbada movendo-se ameaçadoramente pela manhã.

Então os olhos estão totalmente orientados atlântico Outro, mas muito mais profundo Rotação do cicloneO acesso à França será a base para o retorno Mau tempo. Na segunda parte do dia, de fato, na maior parte da Itália, desfrutaremos de condições mais calmas e fora de época, e as coisas começarão a mudar na região alpina ocidental, onde também chegarão os primeiros eventos.

o pior No entanto, espera-se entre a noite e o início desta primeira Fim de semana a partir de Setembro À medida que a verdadeira depressão atravessa a Itália de oeste para leste, atinge as regiões norte e central de forma mais decisiva.

Voltaremos ao assunto Fim de semana Em nossas próximas atualizações.