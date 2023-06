Jovem morre em casa, amarelo em Pontetello

A história é que na tarde de 2 de junho em Pontedelloglio, em uma casa na Via Rossi, um jovem, aparentemente um albanês de 20 anos, perdeu a vida. 118 equipes de resgate o levaram em estado crítico para o centro esportivo da cidade, onde a ambulância aérea pousou. Infelizmente não havia nada que ele pudesse fazer: seu estado era muito ruim. Segundo as primeiras informações, tudo indica que o jovem foi morto a tiros dentro de casa. No entanto, a situação ainda não foi confirmada. Um grupo de colegas e bombeiros das estações das empresas Piacenza Radiomobile Acarini Carabinieri, Piacenza e Papio no local. Agora estamos esperando para entrar na casa para mais investigações. Muitos soldados se apressaram: Pierantonio Breda, o comandante provincial, também chegou ao local.

ATUALIZAÇÃO – Uma pessoa está trancada dentro da casa onde o suposto incidente aconteceu. Várias patrulhas de carabinieri e magistrados chegaram ao local.

ATUALIZAÇÃO 22h50 – O homem que estava no apartamento há pouco arrombou a porta e foi detido pela polícia.