Todos os 10 números do Milan no século XXI

“impressionado A cidade de Milão e o espírito imparável de seu povo, a nova camisa titular do AC Milan reproduz as tradicionais listras vermelhas e pretas, emblemáticas da marca rossoneri, que contribuíram para tornar o clube um ícone para os fãs do esporte em todo o mundo. O design inovador apresenta repetidamente um gráfico tonal que celebra a energia vibrante da cidade, o legado do clube e seu papel central em uma comunidade sempre em frente. Esse é o jeito de Milão”.