A confissão de Alessandro Impagnatiello pelo assassinato de Giulia Tramandano: dia como bartender, mensagens de texto, pré-planejamento

O barman Alessandro Impagnatiello escondeu o corpo de Giulia Tramandano em seu carro por um dia inteiro. E ela enviou uma mensagem de WhatsApp para o número do celular dele pedindo que ele continuasse o drama com os pais, mesmo já estando morto. “Antes de casa, eu estava olhando uma foto nossa de nossas férias em Ibiza. Sei que não tenho sido o melhor namorado nos últimos meses, diga-nos que você está bem”, dizia o texto. No entanto, ele disse em sua confissão que Giulia o “ajudou” a matá-lo: “Ela fez alguns cortes. Eu a ajudei colocando uma faca em seu pescoço”. Quando os pais de Tramandano chegaram a Senago, brotaram palavrões e tapas, mas ele ligou para o primeiro ex e pediu que o deixasse ver o filho: “Quero ficar com ele”. Eles estão procurando o corpo de Giulia, devo trazer nosso filho até você?».

ORIGEM E FAMÍLIA

Nascido em Sesto San Giovanni, Impagnettiello cresceu com sua família em Cenaco. Ela teve um filho há oito anos. Conheça a Giulia em 2020. Então, no verão passado, um relacionamento com uma ítalo-inglesa de 23 anos. Quem sabe da relação com Tramandano. Mas Impagnatiello diz que tem problemas de saúde mental. Mas durante uma viagem um colega nota fotos com uma grávida. Então ele nega ser o pai: “O filho que espera não é meu”. E oferece a ela um teste de DNA para provar isso. Mas isso é mentira. O colega então contata Giulia e convida Impagnetillo para se juntar a eles para uma reunião de esclarecimento. Ambos trabalham Armani Bamboo. Mas ele não vai. Mas ela faz. Quando ele chegou em casa, uma briga começou. Em seguida, assassinato. Na segunda-feira, 29 de maio, Impagnatiello vai aos Carabinieri em Cenaco para relatar o desaparecimento de Tramandano.

transporte do corpo

Ele diz ao exército que a garota está desaparecida. Conta sobre o encontro com o barman. E ele está entre os dois. Ele diz que Giulia saiu de casa depois da meia-noite. Então ela se virou. Ele diz que a deixou na cama no domingo para ir trabalhar. Nenhuma notícia desde então. Exceto por algumas mensagens de texto tranquilizadoras. Telefone mudo, cartão de crédito e dinheiro sumiram. Nem mesmo um passaporte. O Exército confirmou que o celular não saiu de casa. Impagnetiello então saiu de casa alguns minutos depois da meia-noite e voltou às 3h15, e novamente às 3h22 com uma folha de papel enrolada deixada em um carro estacionado do lado de fora, segundo uma câmera de vigilância. Em seguida, ele coloca dois pacotes de roupas nele. Um teste de luminol no carro na manhã de quarta-feira dá resultados positivos. E eles estão investigando se ele é um assassino.

Confissão

“Terça-feira de manhã, às 7 horas, vou ao porão e arrasto o corpo para a caixa. Depois levo o carro para a garagem e coloco o corpo no porta-malas. O corpo de Giulia ficou no carro até a noite de quarta-feira, quando decidi jogá-lo fora. Às 02h30 de quarta-feira, foi lá que o encontrei. Eu já sabia e informei os Carabinieri”, disse o depoimento. Impagnatiello também observa: “Desde que coloquei a carroceria do Giulia no porta-malas na terça-feira, ainda usei o carro com a carroceria no porta-malas”.

“Ele me disse que não queria mais viver”

O depoimento contém detalhes importantes. “Ele não queria mais viver”, diz o homem de 30 anos. Segundo os promotores, ele “pode ​​mentir repetidamente e mudar sua versão dos fatos várias vezes”. Impagnatiello disse aos investigadores que o sujeito “já havia infligido alguns golpes em seu pescoço”. Então, “para que ela não sofresse, dei-lhe três ou quatro golpes no pescoço”. Na ocasião, a gestante de 7 meses disse: “Falei que ela ia ficar cansada no chão, já passou e ela precisava descansar”. Segundo o homem – durante o esfaqueamento, que durou “alguns minutos”, Giulia “tentava debilmente fugir” e não gritou.

bebê onde você está

Na tarde de domingo, Impagnatiello, que já havia matado Giulia na noite anterior, disse em seu telefone: “Onde você está, querida? Estamos todos preocupados”. No dia seguinte: “Apenas nos diga que você fugiu para algum país distante.” Em sua confissão lemos frases como “não consegui cremar o corpo”. Novamente: “Quando relatei o desaparecimento dela, o corpo de Julia estava na caixa.” “Você não tem medo que os Carabinieri abram a caixa?” A um advogado que lhe perguntou isso, ele respondeu: “Talvez eu esperasse que eles o fizessem.”

Sem aliados

Impagnatiello disse que nunca pediu ajuda a ninguém: “Talvez minha mãe suspeitasse, mas por 30 anos ela nunca me deu um motivo para eu fazer isso.” Os requisitos de precaução incluem o risco de adulteração de provas e fuga, já que ele pesquisou a compra de uma “mochila de trekking” para uma “fuga rápida” nos dias que antecederam o assassinato. E finalmente o perigo novamente por causa de seu “perigo social” e da “crueldade” de matar deliberadamente “até a criança que carregava”. Até o amante, escrevem os advogados, tinha medo dele: não queria acabar como Giulia.

