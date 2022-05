Você está na história! 26.º Career Success Cup para os portugueses: A primeira pessoa a criar três tipos de um na Europa

José recorda Roma para levantar troféu no primeiro ano em Giorgio: Esta é a primeira Taça dos Campeões da nossa história, a vigésima sexta para os portugueses

Mais uma vez ele, o Especial. José Mourinho Em seguida, traz um troféu de volta para a capital 14 anos, Na primeira temporada de Clorose. Então Copa da Itália 2008 A Roma cobriu o quadro de avisos durante muitos anos e agradeceu ao treinador português que só sabia ganhar. Mourinho voltou a levantar um troféu 5 anos E dá a Roma Primeira Taça da Europa Em sua história (além da Force Cup de 1961, torneio não reconhecido da UEFA). Especial foi um sucessoLiga Europa em 2017 Liderado pelo Manchester United, ele não levantou nenhum troféu desde então, perdeu duas finais e não joga desde que ingressou no Tottenham no ano passado. A história de Giallorossi, por outro lado, certamente não é coroada de sucesso, especialmente no campo Continental. Decorreu em Tirana, a terceira final disputada pelo Kialorosi na Europa, depois 1984 A partir de Troféu dos Campeões E isso 1991 A partir de Taça UEFA. Apenas pelo amor inegável e indestrutível que ele deu ao time da capital por quase um século, Mourinho precisava de um treinador talentoso para levar à vitória um povo historicamente mais merecedor.

Depois de uma temporada de altos e baixos, com um grande começo e um meio-campo muito complexo, Mou encontrou a chave para trazer sucesso a uma equipe que não voou nos últimos dois anos. . O português cheirava bem desde o início Oportunidade de chegar ao fundo da liga de convenções, Inicialmente havia menos competição (embora o Kialoros nos playoffs tivesse que lutar contra os futuros campeões turcos Tropsonsbor), mas isso incluía equipes da Liga Europa, e eles continuaram avançando. Sem uma equipe adequada para a luta pelo campeonato, José se concentrou na Europa e estava bem ciente de suas chances de vencer seu primeiro ano em Roma. A empresa que entrou para a história, E substituirá todos aqueles que tentaram enterrá-lo usando a queda do treinador de clorose nos últimos meses. Mas ele definitivamente não é o perfil de um treinador, ele não está sujeito a críticas ou sendo oprimido por elas, ao invés disso ele as monta com a coragem de alguém que ele sabe que vai ter sucesso. Para além do esforço de equipa, Mourinho pode agora gabar-se de mais um feito: Esta é a primeira vez na história que ele vence os três torneios da UEFA (Campeões, Liga Europa e Conferência). Pode ser difícil se adaptar apenas a diferentes níveis de competição, o que significa que um treinador treinará equipes com diferentes perfis ao longo de sua vida.

A liga da convenção foi levantada em 25 de maio em Tirana Taça nº 26 da vida de Mourinho, Quinto na Europa (com 4 equipes diferentes). Mas vamos dar uma olhada em todos os sucessos da carreira do Special One, analisando as estatísticas das finais disputadas do Porto à Roma.

Palmerse de Mourinho

Listar todos os troféus no Special One dá uma ideia perfeita da grandeza do treinador português, que tem conseguido conquistar todas as praças ao longo dos anos (excepto os Spurs não terminou uma época) e com equipas diferentes e clubes. Nós contamos 8 Campeonatos Nacionais (3 Premier League, 2 Serie A, 2 Prima Liga, 1 Liga), Portugal vence Taça da Europa 2 Champions League, 2 Europa League / Taça UEFA, 1 Conference League. É fácil perder a conta ao assistir às Taças Nacionais: 1 Taça de Portugal, 1 Supertaça de Portugal, 4 Taças da Liga Inglesa, 2 Community Shield, 1 Taça de Inglaterra, 1 Supertaça de Itália, 1 Taça de Itália, 1 Taça dos Reis e 1 Supercopa da Espanha.

Movendo a atenção para as finais, eles são 29 jogados na vida De Mourinho: 17 vitórias e 12 derrotas. Meu Flynn Maldição da Supertaça Europeia para os portugueses nas principais competições europeias (5 em 5 entre Champions, Liga Europa e Conferência): 3 em 3 derrotas. Eles não perderam nas finais da Copa da Liga Inglesa (4 de 4) e na Copa da Itália.

Finais Internacionais

As finais de José Mourinho na Europa foram inesquecíveis. Como mencionado, com exceção das Supertaças, todas perderam (Porto 2004, Chelsea 2013 e Manchester United 2017), uma das melhores Venceu todas as 5 finais disputadas em três Taças da Europa. Inesquecível primeiro, que Copa da UEFA Com o Porto em 2003, derrotou a equipa escocesa do Celtic. Segundo título mais histórico e sagrado: 3 a 0 para o Mônaco na final Campeões 2004. Seis anos depois, Mou voltou ao topo da Europa com a Inter, dando a Nerasuri a era do “triplo”. LogotipoLiga Europa Venceu com o Manchester United em 2017, o último troféu internacional dos Red Devils. Indescritivelmente único TiranaNunca esqueceremos uma vitória e nunca seremos gratos por ela.

Finais Nacionais

EU 21 finais Na carreira do Departamento Nacional de José Mourinho, 12 vitórias, 9 derrotas. Da primeira final da Taça de Portugal com o Porto em 2003, à última derrota na Taça de Inglaterra com o Man Utd em 2018, 2 Inter (tanto Coppa Italia e Supercopa, ambos contra a Roma), 2 Man Utd (Community Shield e Taça da Liga) e , finalmente, Copa dos Reis com o Real Madrid Clássico Cristiano Ronaldo decidiu na prorrogação contra o Barcelona. Além da final na Espanha, Mou ganhou o pênalti duas vezes (Supercopa de 2009) e duas vezes na prorrogação (Taça da Inglaterra em 2007 e Copa da Liga em 2005).

As derrotas de Mourinho sempre foram na Supertaça: OK 6 vezes Especial faltou ao encontro para as várias finais nacionais entre o vencedor do campeonato e a Taça Nacional. Em vez disso, três derrotas nas Taças Nacionais: uma em Portugal, uma em Inglaterra e uma em Espanha.