O namorado da filha da vítima, Mirto Milani, confessou

A história começa em 8 de maio de 2021. Às 11h58, a filha mais velha Sylvia Johnny acordou o alarme. “Mamãe saiu de casa sozinha às sete horas para dar uma volta na Villa Teleno. Ela não tinha telefone, deveria ter voltado às dez horas porque tínhamos que ir juntos ao lixão para descartar as coisas velhas, ” ele explica. Carabinieri condenando o armário da mãe.

As buscas no Demu não deram resultado e, semanas depois, apenas um sapato foi encontrado próximo ao rio e, segundo os investigadores, para desviar a investigação, Paula Johnny, sua irmã Sylvia e Mirto Milani foram registradas no registro dos suspeitos. . Em 24 de setembro, eles serão presos depois de 8 de agosto, quando o corpo de Laura Gilliani foi encontrado entre a vegetação perto do rio Oglio em Demo.

O especialista em autópsia estabelece que “a causa da morte por asfixia mecânica deve ser determinada fechando as aberturas de ar sobre uma substância sob a influência de benzodiazepínicos”. Então, Laura Gilliani primeiro será atordoada por tranqüilizantes à base de benzodiazepínicos e depois sufocada por um objeto macio como um travesseiro. Finalmente, “Oklio foi enterrado perto da margem do rio e – escreve o legista – três dias antes da descoberta o corpo estava coberto com material de areia após uma onda após a descoberta”.

O juiz de primeira instância escreve sob custódia cautelar o que os investigadores definiram como que o “trio culpado” teria matado Laura Gilliani “para colocar as mãos no importante imóvel da mulher”. Desde o dia de sua prisão, Paola, Sylvia Johnny e Mirto Milani calaram-se silenciosamente até a virada da última hora.