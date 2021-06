Espanha e Portugal são os candidatos a sediar a Copa do Mundo de 2030

Espanha e Portugal Ter formalizado sua candidatura conjunta para sediar Copa do Mundo 2030. Quando as duas seleções se enfrentam em um amistoso no estádio, uma seleção de vários dias no ar apresentada com um vídeo divulgado à noite nos canais sociais de ambos os clubes Wanda Metropolitan Madrid. A presença dos mais altos escritórios institucionais nos estandes selou a joint venture: Rei da Espanha Felipe VI, Chefe de Governo da Espanha Point Pedro Sanchez, Primeiro ministro português Antonio Costa E Marcelo, Presidente da República Portuguesa Rebello de Sousa. ”Espanha e Portugal. A única forma de entender o futebol é unindo os dois países ”. Reivindicação selecionada. “As federações espanhola e portuguesa estão a juntar forças para acolher um Mundial de 2030 e perseguir um sonho comum. Juntos vamos construí-lo, amigos !!”.

Copa do Mundo 2030, Candidatos Oficiais da Espanha e Portugal

A FIFA estabelecerá o local da Copa do Mundo de 2030 em 2024, que contará com a participação de 48 seleções caso não haja novidades, dezesseis a mais que na edição anterior. A data Espanha e Portugal Eles terão que enfrentar os outros dois candidatos: CONMEBOL com Marrocos e Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. A maior ameaça, ele explica MarcaNo entanto, ele estará vinculado à indicação do Reino Unido. Presidente da UEFA Ceferin Na verdade, ele sempre sublinhou que gostaria de apresentar apenas um candidato para países pertencentes à mais alta instância do futebol europeu.