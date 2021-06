Saman Abbas, últimas notícias sobre desaparecimento. Tio no chat: “Um trabalho bem feito”. Mãe: Esta é a única “solução” – Corriere.it

Matou o equalizador? Um trabalho bem feito. Assim, com essas palavras aterrorizantes, mamãe define o que aconteceu com a menina que desapareceu no ar na novellara. Homem, Dinamarquês Hasnain, 33 Annie, De acordo com o gabinete do procurador – teria literalmente matado a jovem. Em sua maldita noite de 30 de abril a 1º de maio, ele recebeu: Suppar, 46, e Nazia Shaheen, 47. O papel deste último no crime – etapa Regio Journal Declarações cegas judiciais na edição de hoje – ainda mais chocante. Saman, sempre naquela noite, antes de ser enviado para morrer e enterrado no campo, Ele a ouve falando com alguém sobre sua morte.

A história do amante Uma da mesma jovem para expressá-lo Mensagem de voz para o namorado dela (Então quem dirá aos investigadores). A mulher ouve ele dizer que a única solução é se punir Ele quer se opor ao casamento arranjado no Paquistão e quer viver de forma independente, no estilo ocidental. Mas eles estavam realmente falando sobre ela? O que o pensamento de 18 anos escreve Revista. Tanto que Saman imediatamente pergunta a Nazia. Ele nega explicitamente: Ele justifica essas palavras referindo-se a um evento ocorrido há algum tempo em sua terra natal. Mas Saman não acreditou. Poucos minutos depois, ela solta isso com o namorado: Eu ouvi com meus próprios ouvidos e juro que falavam de mim ….





Saman Abbas, últimas notícias

Se você não perguntar eu ligo para a polícia Esse igual temia uma certeza em sua vida. O namorado dela disse isso ao mosquetão várias vezes. Ela disse a ele: Se eu não for questionado por mais de 48 horas, notifique a polícia ….

Papel do tio Nesta situação inspiradora, o Resolução criminal do tio dinamarquês, Um homem com uma personalidade grande o suficiente para se impor às escolhas de seus pais. Lembre-se: Shabbar e Nazia entregam a mulher e trabalham com ela por muitos anos em uma estrada de terra a cem metros de distância (mas sem saber que estão sendo filmados por câmeras de vigilância) na estrada de terra onde ela estava. Todo o clã Abbas. As fotos mostram Shapar parando em um determinado momento, aparentemente tropeçando com seu celular. Sabendo o que está por dentro, Nazia caminha mais alguns metros em direção à morte com sua filha. Então nada. Exceto pelo reaparecimento de seu pai dez minutos depois: ele sai de casa e desce a estrada, voltando com a bolsa que carregava nos ombros de Saman um tempo atrás. Nos próximos dias, um por um, todos os pais desaparecem. READ Roma, adeus Fonseca? Os portugueses explicam os motivos do nocaute

Verifique a fronteira Quando o irmão de Saman de 16 anos foi preso na província de Imperia em 9 de maio (data em que nenhum membro da família queria cometer assassinato), as investigações se transformaram em assassinato. Resume imediatamente o que pode ter acontecido. Ele acrescenta que tem medo do tio. Entre outros estavam seus primos, Ikram Ijaz, de 28 anos (que mais tarde parou em Nimes enquanto tentava chegar à Espanha) e Nomanulhawk Nomanulhawk, 33. O Regio Journal Escreve isso Todos eles serão testados na fronteira entre a Itália e a França. Em mais detalhes, Al Courier della sera Parece que 9 de maio Tio e sobrinho presos em Imperia, Ambos são indocumentados. O irmão de Saman é detido em uma casa de família e Hasnain é convocado à delegacia de polícia no dia seguinte para formalizar sua posição. Isso não acontece: o homem desaparece, mas nesse momento os investigadores informam-no do paradeiro do menor e levam o menino com ele para uma instalação isolada em Emilia. E precisamente: a investigação do assassinato está agora sendo iniciada.