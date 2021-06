MotoGP Catalunha: Oliveira vence Sarco, Guardaro multa duas vezes pelo sexto | Notícias

Portugal ronda duas Ducati, Quartaro avança para sexto na dupla penalidade

Miguel Olivera Sucesso e confiança na sétima ronda do GP da Catalunha da época de MotoGP. O português, seu piloto da KTM, fecha na frente de duas Ducati da Pramak Sarco E o oficial Moleiro. Penalidade de seis segundos e sexto lugar para o líder mundial O quarto é raro, Outra Ducati Francesco Pagnia. Nono Morpitelli, Queda e recuo Rosie.

A (dupla) comédia do dia chega quando o chefe do Campeonato Mundial aparece em seu bolso e batendo palmas com cinco varas seguidas e tudo parece estar indo bem. Fabio Guardaro Em Barcelona, ​​no circuito de Montmel சுற்று, traição … Caso. Sim, porque reduzir a raiva de “Diablo” é um problema técnico, o seu vai abrir, Protetor de costela E o vento, que entra e cria o efeito de paraquedas, causa a amargura final aos franceses quando o segundo nível parece seguro. Aproveite o “nocaute técnico” que a Yamaha monta Miguel Olivera, Depois de uma passagem por Mugello, o catalão criou um código em Barcelona no GP e venceu o degrau mais alto da etapa com uma KTM, que não largou em apoio às previsões na pista espanhola.

Depois da corrida para Guardaro, ele já foi multado e empurrado para o quarto lugar, multado precisamente 3 segundos devido ao processo aberto, que foi punido por violação do regulamento sobre a espera de corrida. A dupla penalidade empurrou o francês para o sexto lugar.

Os aplausos para os portugueses foram uma corrida, precedida, de gestão e aposta na manutenção da dinâmica. Oliveira, que consegue colocar um fosso importante entre si e os seus seguidores, regressa à vitória em grande estilo, festejando a box da equipa austríaca com o sétimo lugar na classificação geral dos portugueses.

Até mesmo para consertar a lacuna e tirar proveito dos problemas de Quartaro Sarco e Moleiro. A Ducati de duas pernas, que vai empolgar, lutar e vencer, poderá chegar ao Australian Voice-28, outra plataforma que permitirá à seleção francesa avançar 17 pontos atrás da mundialmente famosa australiana. Para Sarko, pela quarta vez consecutiva no estágio dois este ano, uma super temporada com a equipe satélite de Borgo Panigale, ele acaba de ser atualizado.

Quinto lugar para o campeão mundial Mir, a outra Yamaha Vinil E do Peco Pagnia, Lutaram com pneus e com a Ducati e falharam como seus colegas do pódio. Nos 10 melhores lugares Encadernador, Franco Morpitelli Ed Enia Bastianini. Todos os outros pilotos restantes na pista obtêm pontos: 11º Alex Marquez, 12 Marini, 13 நககாமி Com Martin e Savadori Isso fecha o ranking.

Mais um fim de semana amargo para dois grandes nomes como aquele Mark Marquez e Valentino Rossi, Que só encontra lembranças distantes das guerras que aconteceram em Montmeal nos últimos anos. O espanhol escorrega imediatamente, e depois de um tempo o “Doutor” o segue, que começa mal no fim de semana e fecha o melhor que pode em Barcelona ao se classificar. Descanso para Legiona, Alix e Paul Esberka (o GP em casa é amargo demais para quem nasceu a poucos quilômetros da rota catalã) e Danilo Petrucci.