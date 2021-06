Cheque único e rendimento de residente, até 2 mil euros mensais: Geral OK

Leve uma família com três filhos, cerca de 7 mil euros com IC, que ganha mil euros Renda básica Colete por mês e a partir de julhoCheque único eu Filhos: A partir do próximo mês ele receberá aproximadamente um “salário” 1650 euros do estado. Se o feto mora em casa alugada, também tem direito a uma contribuição de 28.280 do pacote de renda da cidadania, elevando a barra de renda para 30.1930 por mês. Vamos dar outro exemplo. Uma família com apenas um filho, um ISEE é sempre de 7 mil euros, o que rende uma renda cidadã de 800 euros mensais, e a partir de julho 167,5 euros passa a ser pago por um único abono para filhos, e finalmente no próximo mês se ele aluga quase um mil levará para casa euros ou 1250.





Por outro lado, uma família de três adultos e dois menores, incluindo uma pessoa com deficiência ou autossuficiência, passa a receber uma renda de cidadania de $ 00 1100 por mês, além da contribuição para o aluguel, graças a um único pagamento. Para as crianças pode receber um “cheque de vencimento” de mais de 1700 euros por mês, dos quais 335 com a nova gratificação. Na prática, dentro de um ano, uma família com três filhos e uma casa alugada ganharia uma renda líquida de cerca de US $ 2.000 23.000 dessa forma, com apenas uma criança ganhando 15.000, enquanto uma pessoa com deficiência com três adultos e 2 menores receberia cerca de 20.000 um ano.

A introdução do abono único por filhos, cerne do direito da família, a reforma que visa fazer os italianos terem mais filhos, permite que os benefícios da gratificação por filho sejam vinculados à renda de cidadania. O valor do subsídio irá variar em função do rendimento do IC e do número de filhos: a mensalidade do primeiro e do segundo filho será de 167,5 euros, mas se houver três ou mais filhos este número aumenta 30 por cento, portanto o bónus por cada menor aumenta para 217,8 euros por mês (50 por mês para crianças com deficiência) Aumentos em euros).

Ou seja, uma família com IC vai receber sete mil euros e três filhos menores 653 euros por mês, quase 4 mil euros por semestre, uns bons 8 mil euros por ano, o que perfaz 12 mil euros de rendimento de cidadania para criar um pessoa respeitável por ano. , Para titulares de ISEE entre 900 39.900 e 50.000 e, portanto, não qualificados para a concessão da Syncestelle, o cheque é reduzido significativamente para $ 30, enquanto todas as contribuições acima de IC € 50.000 desaparecem. O benefício médio, calcula o governo, será de 0 1.056 por família por semestre. Hoje é possível adicionar benefícios para crianças à renda de cidadania para aproximadamente meio milhão de famílias com crianças que já recebem benefícios contra a pobreza. Com a ajuda de 1,2 milhão de famílias italianas (um total de 2,8 milhões de pessoas) em abril, foi fornecida uma média de 557 unidades de euros.

Mais especificamente, 1,1 milhão (média de 6.586) famílias receberam renda de cidadania em abril e 109.000 (média de 26.266) cidadãos receberam uma pensão. Das famílias que recebiam rendimentos ou pensões de cidadania em abril, dois terços viviam no Sul ou nas ilhas. O Norte, com 254.785 famílias beneficiárias, acolhe 20,8 por cento dos beneficiários, enquanto o Centro, que conta com 182.630 famílias beneficiárias, tem 14,9 por cento de beneficiários e o Sul com 782.797 famílias e 64,1 por cento. Os valores recebidos pelas famílias do sul foram em média 2,4 no sul, 2,1 no centro e 2. no norte devido ao elevado número de membros, pelo que o rendimento médio cidadão nas regiões sul foi de 590 euros, 516 euros em o centro e 483 euros no norte. Por fim, nos primeiros quatro meses deste ano, o INPS constatou que pelo menos 1,6 milhão de famílias pagaram pelo menos uma mensalidade, o que é relevante para mais de 3 milhões de pessoas.

