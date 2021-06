Calciomercado Fiorentina – O ponto principal das palestras de Sergio Oliveira

O conhecido diário português A Bola relata a situação das negociações da Fiorentina para o médio português Olivera.

Um português em Florença. Primeiro destino de mercado da Fiorentina Sergio Oliveira. Um experiente senador português e portuense. Os contatos entre a liderança roxa e a liderança da Louisiana continuam. Commisso Ele quer dar um golpe internacional em Gennaro Katuzo. Presidente Pinto Ele não descartou sua partida em direção a Florença. Todas as atualizações do mercado sobre a casa roxa estão aqui.

Sergio Oliveira – O Porto deve ficar isento do contrato de monetização do médio português. Uma oportunidade a não perder para a Fiorentina. Um lote que pode custar 20 milhões de euros é dez a menos que a regra de lançamento. Sergio Oliveira pode ingressar na Série A no History Club para os portugueses. A partir de Rui Costa, Nuno Gomes e Bruno Caspar. Um nome que conspira e se opõe aos fãs roxos Juventus. O primeiro gol da cobrança de pênalti e o segundo da prorrogação nocautearam a Juventus de Andrea Birlow na segunda rodada da segunda rodada da Copa da Europa. Um fator que não deve ser subestimado é sua maturidade e experiência na área. Os portugueses têm imaginação e qualidade para elevar o ritmo tecnológico da Fiorentina. Na última temporada marcou 20 golos e 7 assistências pelo clube português.

Nantes e Porto – Dois marcos em sua vida. Ambos com o mesmo treinador, Consicao, O guia do jogador. Durante a sua experiência em França em Nantes, avançou taticamente e depois santificou-se em casa no Porto de 2017-2018. A estátua da torcida e a pedra angular do futebol português. Oliveira foi convocado para a selecção nacional de Portugal para o Europeu.

Jesus Corona – Outro perfil a ser avaliado ao entrar na Fiorentina é Jesus Corona, do Porto. O atacante mexicano também está muito interessado Sevilha Lopeteguin. Oportunidade de mercado no último ano do contrato com os Lusitanos. READ “Ele me falou, o Natrangeta está aí, toma cuidado” - Libero Codidiano

7 de junho de 2021 (alteração em 7 de junho de 2021 | 12h08)

© Revisado

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”