Masa Carrara, de 23 anos, recebe 6 doses da vacina errada: “Estou com dores, os médicos não sabem o que vai acontecer”

Após a aplicação da vacina no domingo, o jovem de 23 anos, que é treinador na área de psicologia e um dos vacinados na secretaria de saúde, voltou para casa. Só então os executivos perceberam que haviam pago à jovem um frasco inteiro, o que equivale a seis doses da vacina. Uma chamada de emergência por telefone, os médicos decidiram internar no hospital. Depois que o jornal La Nacion contou a história, ela foi monitorada durante toda a noite e a ASL não relatou nenhum sintoma ou alergia. Uma auditoria está em andamento para lançar alguma luz sobre este assunto. O caso foi posteriormente relatado à AIFA.

“Estou com medo, dói tudo, mas eu perdôo a enfermeira” – Horas depois do erro incrível que cometeu, o jovem de 23 anos de Maso, formado em psicologia médica, agora aluno de pós-graduação na Universidade de Pisa, divulgou os relatórios. Corriere.it: “Falei com a minha mãe e ela concorda comigo. Não vou fazer nenhuma acusação criminal. Isso é possível, está todo mundo errado, não tem mal. Li pelo ponto de vista da enfermeira. Ed) “Claro, agora ela está um pouco assustada:” Estou bem, mas estou com dor, os médicos não podem me dizer o que vai acontecer – disse a jovem de 23 anos -. Eu estou tão cansado. Ela está muito estressada. Tenho fortes dores no local da injeção e todo o meu braço dói. Não farei alegações criminais, mas é óbvio que, se eu tiver consequências graves no futuro, alguém terá que responder no tribunal civil. Minha tolerância só é válida para o enfermeiro ou quem fez o errado por ele, não a estrutura que nunca pode fazer algo errado em nenhuma circunstância. “