Presença, data da reunião e superconferência

O Special One está em Londres. Ele será exibido nessas áreas no final de junho. Enquanto isso, há um contato direto e diário com Diego Pinto. Para começar a planejar para a próxima temporada, o primeiro lugar de Mourinho no banco de reservas da Roma. Um plano já planejado foi proposto aos portugueses. Pelo que sabemos, no domingo, 4 de julho, há um plano para prever o encontro de Rose em Trincomalee. Com exceção dos jogadores participantes em Campeonatos da Europa, a data de convocação depende de quão longe eles irão com suas respectivas seleções. Nos primeiros dias, os exames médicos seriam feitos em Villa Stuart. Então, no quinto dia, começa a produção da pré-temporada.

Isso é feito em casa, ou seja, em Tricoria. Onde está calor, mas a escolha neste caso deve ser explicada devido aos problemas de saúde com que todos ainda lidamos. Entre agora e o final de junho, se os parâmetros da epidemia forem muito reduzidos, pode-se cogitar a possibilidade de ir às montanhas por algumas semanas. No entanto, uma decisão deve ser tomada antes de meados de junho para permitir que o retiro seja organizado. Depois de muitos anos com um verão entre os EUA e a Austrália, desta vez não há turnê no exterior, mesmo aqui, para evitar problemas com o governo.

O resultado final caberá a Mourinho. Conforme referido os portugueses vão aterrar no final de Junho, período durante o qual haverá uma conferência de imprensa de apresentação. Será, como você pode pensar, muito lotado. Por este motivo, o local da coletiva de imprensa ainda não foi definido. A Roma gostaria de fazer isso em Tricoria, mas se o número de espectadores não permitir, será organizada nas Olimpíadas.