Spalotti no exame contra o sonho de Mourinho: os precedentes são implacáveis

Spalotti voltará para enfrentar o inimigo mais temido de sua vida. Os modelos de Mourinho não recompensaram o treinador do Napoli.

Napoli-Roma será um jogo decisivo para o destino de ambas as equipes. O Assuri, na esperança de recuperar o sonho de Scotto, é convocado a vencer diante de seus torcedores, para esquecer instantaneamente a sensacional má conduta contra o time. Fiorentina.

A liderança de Giallorossi, por outro lado, é uma hipotética vitória sobre os rivais azzurri que servirá de base para a próxima participação passar para o quarto lugar da vitória. Campeões Liga. O Nápoles-Roma marca também o cruzamento entre os dois treinadores principais desta Série A. Spalotti E Mourinho. O treinador toscano deve, sem repetir o que aconteceu no passado, inevitavelmente alterar a tendência negativa registada cada vez que se encontra diante dos portugueses.

Spallatti persegue primeiro deleite contra Mourinho

A menos de uma semana de Nápoles-Roma o clima não era favorável para a Assíria. Os neopolitanos falharam no teste decisivo contra a Fiorentina, o que é necessário para provar a distinção e personalidade do time que luta pelo título. Foram muitas as críticas à equipa e, em particular, ao treinador toscano que foi considerado o principal arquitecto da derrota. O conflito com um treinador de clorose pode ser uma espécie de medicina alternativa para restaurar a calma e a confiança necessárias para enfrentar as finais da temporada da melhor maneira possível. Dos 5 precedentes registados entre Mourinho e Spalletti, verifica-se que os portugueses foram sempre os melhores. 3 vitórias E 2 faixas. E algo especial nesta temporada.”A besta negra“Para o treinador azul. No início da partida entre Roma e Nápoles em 24 de outubro de 2021, os napolitanos tinham 8 vitórias consecutivas no campeonato, até aquele momento, apenas o progresso azul imposto pelo Kialoros conseguiu parar.

As maiores decepções

O respeito que une estes dois melhores treinadores fica evidente na entrevista que concedeu aos canais Dazn no início da temporada. Spalotti certamente não dorme em paz toda vez que enfrenta sua partida de amigos. Das 3 derrotas que o treinador toscano sofreu contra os portugueses, duas foram decisões importantes. A referência vai ao treinar para o Special One na temporada 2008-2009Intermediário Enquanto estava sentado no banco de Spallatti Roma. Nesse caso o Inter ganhou primeiro Supercopa da Itália, Nos pênaltis, acabou 4 a 0 para o Nerasuri no jogo de ida do campeonato. O desafio nas quartas de final também foi decisivo A final da Copa da ItáliaAo mesmo tempo, o jogo de volta na Serie A terminou em um emocionante 3-3.