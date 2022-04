A Páscoa e a segunda-feira de Páscoa são por vezes acompanhadas por ventos fortes e tempestuosos 3B Meteo

14 de abril de 2022

23h49

3B Conselho Editorial do Meteoro Tempo de estudo

1 minuto, 21 segundos

Ventos fortes com furacões e tempestades

o Fim de semana de Páscoa vem antes do inverno, Caindo rapidamente dos Alpes aos Balcãs, com um súbito fortalecimento dos ventos na maior parte da Itália. Já no curso Sábado à noite Arrombando Bora No lado superior superior do Adriático; Os ventos também se intensificarão no Abismo Toscano-Emiliano, no Levante da Ligúria, na Campânia e no sudeste da Sicília. A 50 e 70 km.

Vento é esperado para o festival da Páscoa

Um vento frio do norte sopra na Páscoa – A fase de pico da ventilação está prevista para o dia de Páscoa, quando passa o pré-sistema. Os ventos de Bora sopram a velocidades de 80-90 km / h na região do Adriático, Grecale e Tramontana até 60-80 km/h Apeninos, Viterbo, Puglia Salento, Campânia, Calábria Jónica e Gallura. O reforço da ventilação também pode ter repercussões no movimento das marés dos oceanos: com as tempestades do Adriático Risco de tempestades Empresa moderada nas praias de Marche, Abruzzo, Molise e Buglia. As regiões jônicas e do baixo Tirreno foram às vezes movidas à revolta, especialmente aquelas chamadas de Crotonias, Cadenceras, Chiracusano, Palermitano e Colora.

Mar e vento na segunda-feira de Páscoa – Segunda-feira de Páscoa ainda está ventoso no sul com ventos moderados soprando em torno dos deuses A 50-70kmUm personagem Tempestade Nos mares do sul; Ainda Muito maré ou às vezes rebelde (1,5 a 2,5 m de altura de onda) Baixo Adriático e Conal d’Otranto Com Risco de tempestade Nas praias de Perez, Princy e Les. A ventilação diminui gradualmente e as condições meteorológicas do oceano melhoram significativamente nas partes superiores do Adriático e centro-norte do Mar Tirreno em geral.

Níveis extremos de perigo de inundação foram anunciados no baixo Adriático, Canal Dio Otranto e mar Jônico na tarde de segunda-feira.

Siga o 3BMeteo no Twitter