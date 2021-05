Fabio Silva possíveis conversas com o Real Madrid, Wolverhampton: Recentes

Fabio Silva pode negociar com o Real Madrid, Wolverhampton. A atuação dos portugueses despertou o interesse de Blancos.

A chance de não ser capaz de ganhar nada nesta temporada é tão assustadora quando você se chama assim Real Madrid. Uma oportunidade de impor na comunidade de Florentino Perez Definir planos futuros com foco em uma importante revolução tecnológica. Por isso é importante apostar nos jogadores jovens, mesmo com qualidade e talvez com experiência internacional. O último elemento em particular pode lidar melhor com o estresse de usar uma camisa tão valiosa.

Fabio também estará entre as várias soluções do próximo mercado de transfer de Blancos Silva, Atacante Wolverhampton Wanderers. De acordo com o jornal espanhol ‘Fichajes.com’, o Real Madrid Vai se interessar por jovens portugueses. Nas polêmicas 34 corridas entre Liga Premiada E com vários troféus, o ex-avançado do Porto conseguiu provar o seu valor. As qualidades técnicas, visão e objetivos de jogo atraíram o público do clube espanhol ao nível de pensamento para iniciar negociações com o clube inglês. Série de desempenho excepcional que transforma Wolverhampton em uma corrida interessante que o leva a investir US $ 40 milhões Porto. Um número que pode ser gasto na compra do Real Madrid na mesma sessão do mercado de câmbio.

Quem é Fabio Silva?

O avançado de 18 anos que treina no clube inglês é oriundo da Academia de Juvenis do Porto. A história confirma o benefício do trabalho desenvolvido pelo clube português todos os anos. Um desenvolvimento, que Fabio Silva, Que também foi empurrado Nuno Espirito Santo Aposte nele. O avançado português esta temporada mostra que sabe atuar como primeiro e segundo avançado. Excelente na movimentação sem bola, bom na defesa da bola e na realização de assistências precisas aos companheiros. Se com o tempo ele ficar mais cínico diante do gol, pode ganhar o rótulo de atacante absoluto.