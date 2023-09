Danny Motta, a recuperação vai exigir um choque. Português não é melhor

Mais uma partida sem tripla para o atacante rubro-negro, ele agora corre o risco de ser rebaixado

para trás. Três jogos sem dar sinais importantes e sobretudo sem golos. Danny Motta Até agora, tem sido uma grande decepção em Monza, que aguardava pelo seu salto definitivo de qualidade. O banco do primeiro campeonato indicou que o jogador ainda não estava em perfeita forma doençaDepois vieram alguns sinais positivos na partida contra o Empoli, onde Motta impressionou apesar de não ter marcado.

No entanto, um novo passo atrás contra Atlanta E surgem outras dúvidas. Fora as manobras, a imprecisão de cabeça e a lentidão na finalização do gol, traços negativos o fizeram cair contra Devi e frustraram Palladino. Quer maisPorque Monza quer encontrar para ele aqueles objetivos que começaram com Carlos Augusto e o treinador está convencido do seu potencial como centroavante.

chegada Colombo Agora ele tem que dar um empurrão saudável de quem joga pela camisa dupla. O ex-jogador do AC Milan não é o grande nome esperado no início do mercado de transferências, mas é um jovem que busca entrar com firmeza na Série A, posição que já definiu. “sua casa”. É um confronto incômodo para Danny Motta, já que Palladino está focado em Colombo e terá muita dificuldade para se reciclar como meia-atacante neste ano. Tornar-se uma segunda escolha é um risco. Um sinal forte será necessário quando o campeonato for retomado.