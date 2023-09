Ele tinha ido jogar cartas

Novos detalhes e detalhes vazaram no dia Morte de Giovanbattista GudoloO músico de 24 anos foi morto em Nápoles, na noite entre quarta-feira, 30, e quinta-feira, 31 de 2023, na Piazza Municipio. Questionado pelo juiz, o jovem de 16 anos confessou o homicídio logo após atirar no adolescente. Scarlatti Camera é uma banda jovem Ele foi jogar cartas como se nada tivesse acontecido.





História para o juiz

Na história, um menino de 16 anos foi ouvido por um juiz após prestar depoimento na delegacia Ele explica que não percebeu que havia matado KatolOu. Na verdade, o rapaz atirou contra o jovem de 24 anos, mas tinha certeza de que o havia machucado.

Uma discussão sobre uma scooter mal estacionada terminou de forma diferente. Menor Ele agradeceu ao pai pela morte do músico Voltando do jogo de cartas, ele avisa ao menino que um homem que morreu durante uma briga na Piazza Municipio escapou.

Acusação

Segundo fontes próximas aos investigadores, o facto de o rapaz não ter percebido que era o responsável pela morte do jovem de 24 anos não diminui a gravidade do incidente. quem atira Três tiros na altura dos olhos Na verdade, a possibilidade de ele ser morto não pode ser levada em consideração, posição que será levada em consideração pelos juízes.





Então, um garoto de 16 anos foi acusado do assassinato de Kutolo Homicídio voluntário agravadocom No entanto, a condição pode piorar Os juízes que ouvirem o episódio poderão receber mais prêmios em audiências subsequentes.

anterior

O jovem de 16 anos conhece episódios desse tipo, e uma tentativa de homicídio já estará em sua ficha criminal. Atualmente, ele está detido na Instituição Correcional Juvenil da cidade, por ordem da juíza Valeria Vecchini, do Tribunal de Menores de Nápoles.

O magistrado acatou o pedido do advogado Francesco Regin para confirmar a detenção ao final do julgamento. Ele exigiu que o menino fosse preso Ele foi preso e declarado culpado, entre outras coisas, de homicídio voluntário agravado e confinamento, porte e recebimento ilegal de bens roubados e uma arma na cintura das calças.