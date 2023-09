Armas brasileiras detêm literatura palestina

(Foto: Diretora da editora brasileira Tabla, Laura Di Pietro).

memorando. Por Eman Abusitu. Os livros levam você a mundos diferentes e as aventuras neles ganham outra dimensão quando lidos em diferentes idiomas. Novas experiências convidam você a estudar algo em um idioma bem diferente do original.

É isso que a Tabla, editora brasileira que publica livros sobre as culturas do Oriente Médio, em especial da Palestina, e suas repercussões pelo mundo, pretende proporcionar.

“Nosso desejo é apresentar e representar essas culturas de forma autêntica”, explica a diretora da Tabla, Laura Di Pietro. “Nossa missão é destacar formas e meios de construção de conexões, viagens e pontes culturais”.

Laura me contou que há muito interesse pela literatura palestina no Brasil, por isso ela considera importantes as traduções para o português. Por exemplo, os livros de Kazan Kanafani têm um público entusiasmado no país sul-americano.

Embora o português esteja repleto de palavras árabes, o idioma é um desafio para a comunidade árabe no Brasil. Muitas pessoas perdem a capacidade de usar a sua própria língua depois de aprenderem português. Assim, a tradução de obras literárias é de grande importância para os árabes brasileiros porque os mantém em contato com “sua pátria”.

Ajuda a moldar sua compreensão do mundo ao seu redor. A leitura de obras contemporâneas proporciona uma visão fascinante de outras culturas e países num mundo agitado, cheio de mal-entendidos e confusões.

“As traduções internacionais integradas melhoram a capacidade de construir pontes entre o Oriente e o Ocidente e expandir as conexões culturais e humanas entre diferentes culturas”, disse Di Pietro.

Uma das publicações recentes de Tabla é o livro palestino Gaza, A terra da poesia, uma coleção de 42 poemas de 17 jovens poetas nascidos em Gaza. A sua poesia revela a dura e dolorosa realidade da vida que não estamos habituados a ver a face do território sitiado após 15 anos.

Vários professores de poesia e língua árabe no Brasil contribuíram para a tradução do livro, como Michael Sleiman, professor de língua e literatura árabe na Universidade de São Paulo, e Safa Jubran, professora universitária e tradutora. Eles lideraram a tradução do livro junto com alunos e ex-alunos dos cursos de graduação e pós-graduação de língua e literatura árabe da USP.

“É mais do que um livro”, disse Di Pietro. “Este é um projeto colaborativo para destacar a rica herança cultural e literária de Gaza. É um livro raro, cheio de metáforas que testemunham a vida apesar das guerras. Os seus escritores nascem numa realidade de exílio na sua própria terra, entre um oceano sem saída e duas fronteiras hostis. “No entanto, os poetas se agarram à vida com esperança.” Os royalties das vendas do livro irão para Gaza através do Instituto Tamer de Educação Social, disse ele.

Kanafani começa seu livro Água-viva pequena Com estas palavras: “Para cumprir a minha promessa, decidi escrever-te a história de uma pequena água-viva que cresce à medida que tu cresces”. Uma tradução para o português foi publicada pela Tabla e lançada no dia 8 de julho para coincidir com o 50º aniversário do seu assassinato.

Segundo Di Pietro, o livro foi produzido como uma homenagem a Kanafani, uma voz poderosa do povo palestino e de sua luta. “Sua escrita notável é direta, simples e concisa. Ler o trabalho de Kanafani é inspirador; torna-se parte de você. Ele é um escritor prolífico e uma voz que nunca foi silenciada. Traduções de outros quatro romances estão em andamento.

A tradução literária é uma arte altamente criativa que requer habilidades especiais para evocar sentimentos e respostas semelhantes ao original, criando algo único e único que equalize a essência da obra original. A Tabla utilizou todas as habilidades e ferramentas à sua disposição para preservar a literatura palestina e apresentá-la ao maior público do Brasil em um idioma que as pessoas entendem.

“Ao mesmo tempo que enriquecemos o cânone literário brasileiro, é necessário refutar as narrativas negativas e distorcidas sobre o povo palestino”, acrescentou Laura Di Pietro.

