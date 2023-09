37 funcionários levemente embriagados, a hipótese de humor

Gás misterioso em prédio milanês Via Morimanto 17 Onde ficam os escritórios? Eca , um varejista de roupas online. Os bombeiros intervieram por volta das 11h de segunda-feira e evacuaram 50 funcionários que teriam inalado uma substância ainda não identificada, relataram. Queimação nos olhos e na garganta . Teria sido sozinho Uma piada: esta é a hipótese dos pesquisadores , relatado nos círculos judiciais milaneses. O escritório de advocacia cujos documentos ainda não foram recebidos, Um arquivo pode ser aberto para o alarme.

37 profissionais de saúde médicos visitados pela manhã, mas ninguém precisou ser levado ao hospital. “Estamos todos bem” Um funcionário da Yux deixou a sede da empresa. Operadores compareceram ao local Núcleo Nbcr (Nuclear-Bio-Química-Radiologia), do Corpo de Bombeiros . Embora existam ferramentas melhores, os especialistas Não foi possível localizar o ponto de emissão do material, Embora todo o sistema de ar condicionado e churrasqueiras tenham sido inspecionados.

“Não foi encontrado nada – explicam quem trabalhou no terreno –. Portanto, não se pode dizer qual material foi publicado» Dentro dos grandes escritórios, “por quem, em lugar nenhum”, acrescenta. Com base nos danos causados ​​ao pessoal – “queima nos olhos e na garganta” – O material pulverizado é “pequeno”. Este gás pode ter sido acidentalmente pulverizado por uma pessoa, possivelmente possuída por alguém Spray de pimentaOu pode ser ambos Comédia, não é de bom gosto. Os carabinieri também estão trabalhando no ocorrido.